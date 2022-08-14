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Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022
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Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань
Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022
Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике визит делегации США на Тайвань. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:43
2022-08-14T17:43
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
китай
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике визит делегации США на Тайвань.Ранее в воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на остров, где планируется встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки.Политик раскритиковал шаги Вашингтона и отметил, что РФ всегда поддерживала и будет поддерживать принцип "одного Китая"."Сенаторы и конгрессмены бросаются камнями в доме из стекла, будучи уверенными, что эпоха однополярного мира продолжается с единственным полюсом притяжения - США. Опасная иллюзия", - резюмировал он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай
В мире, Нэнси Пелоси, США, Тайвань, Китай
17:43 14.08.2022
 
Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань

Лидер ЛДПР Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике визит делегации США на Тайвань.
Ранее в воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на остров, где планируется встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки.
"Интересный способ укрепить эту безопасность - путем совершения провокационных визитов один за одним. Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик раскритиковал шаги Вашингтона и отметил, что РФ всегда поддерживала и будет поддерживать принцип "одного Китая".
"Сенаторы и конгрессмены бросаются камнями в доме из стекла, будучи уверенными, что эпоха однополярного мира продолжается с единственным полюсом притяжения - США. Опасная иллюзия", - резюмировал он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 20:21
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