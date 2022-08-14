Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань
Лидер ЛДПР Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике визит делегации США на Тайвань.
Ранее в воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на остров, где планируется встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки.
"Интересный способ укрепить эту безопасность - путем совершения провокационных визитов один за одним. Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик раскритиковал шаги Вашингтона и отметил, что РФ всегда поддерживала и будет поддерживать принцип "одного Китая".
"Сенаторы и конгрессмены бросаются камнями в доме из стекла, будучи уверенными, что эпоха однополярного мира продолжается с единственным полюсом притяжения - США. Опасная иллюзия", - резюмировал он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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