https://ria.ru/20220814/slutskiy-1809526913.html

Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань

Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань - РИА Новости, 14.08.2022

Слуцкий раскритиковал визит делегации США на Тайвань

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике визит делегации США на Тайвань. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:43

2022-08-14T17:43

2022-08-14T17:43

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

китай

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике визит делегации США на Тайвань.Ранее в воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на остров, где планируется встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки.Политик раскритиковал шаги Вашингтона и отметил, что РФ всегда поддерживала и будет поддерживать принцип "одного Китая"."Сенаторы и конгрессмены бросаются камнями в доме из стекла, будучи уверенными, что эпоха однополярного мира продолжается с единственным полюсом притяжения - США. Опасная иллюзия", - резюмировал он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220812/khankhuey-1809284404.html

сша

тайвань

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай