https://ria.ru/20220814/shprits-1809564982.html

В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах

В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах - РИА Новости, 15.08.2022

В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах

Четыре возможных случая уколов шприцами зафиксированы в испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели, передает агентство Europa Press со... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-14T22:17

2022-08-14T22:17

2022-08-15T09:09

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испания

памплона

сантандер

валенсия (область)

происшествия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Четыре возможных случая уколов шприцами зафиксированы в испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.Как отмечается, уколы шприцами произошли в первую ночь праздничной недели, которая началась в субботу днем. Согласно данным источника, одна из жертв уже выдвинула обвинение.Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.

https://ria.ru/20220626/vich-1797918669.html

испания

памплона

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в мире, испания, памплона, сантандер, валенсия (область), происшествия