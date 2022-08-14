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В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах - РИА Новости, 15.08.2022
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В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах
В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах - РИА Новости, 15.08.2022
В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах
Четыре возможных случая уколов шприцами зафиксированы в испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели, передает агентство Europa Press со... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T22:17
2022-08-15T09:09
в мире
испания
памплона
сантандер
валенсия (область)
происшествия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Четыре возможных случая уколов шприцами зафиксированы в испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.Как отмечается, уколы шприцами произошли в первую ночь праздничной недели, которая началась в субботу днем. Согласно данным источника, одна из жертв уже выдвинула обвинение.Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.
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в мире, испания, памплона, сантандер, валенсия (область), происшествия
В мире, Испания, Памплона, Сантандер, Валенсия (область), Происшествия
22:17 14.08.2022 (обновлено: 09:09 15.08.2022)
 
В Испании зафиксировали новые случаи уколов шприцами в общественных местах

Europa Press: в Сан-Себастьяне зафиксировали новые случаи уколов шприцами

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Четыре возможных случая уколов шприцами зафиксированы в испанском городе Сан-Себастьян в первый день праздничной недели, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
Как отмечается, уколы шприцами произошли в первую ночь праздничной недели, которая началась в субботу днем. Согласно данным источника, одна из жертв уже выдвинула обвинение.
Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.
Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.
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