https://ria.ru/20220814/serbiya-1809567450.html

В Сербии тысячи людей вышли на шествие в защиту традиционных ценностей

В Сербии тысячи людей вышли на шествие в защиту традиционных ценностей - РИА Новости, 14.08.2022

В Сербии тысячи людей вышли на шествие в защиту традиционных ценностей

Несколько тысяч человек вышли вечером в воскресенье в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей, фото и видео... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:41

2022-08-14T22:41

2022-08-14T22:41

александр вучич

сербия

белград (город)

союз православных женщин

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли вечером в воскресенье в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей, фото и видео участники шествия опубликовали в соцсетях.Объединение "Союз православных женщин" и их организации-единомышленники накануне опубликовали в соцсетях призыв к верующим участвовать вечером в воскресенье в шествии от здания патриархии в центре Белграда до храма Святого Марка в центре города, мимо парламента, городского собрания и администрации и резиденции президента. Глава парламентской партии "Заветники" Милица Джурджевич опубликовала в соцсетях видео тысяч граждан с детьми, национальными флагами и иконами, которые длинной колонной идут по центральным улицам сербской столицы.Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора с резиденцией в городе Вршац, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде.При этом президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал понимание позиции Сербской православной церкви, а также то, что официальное разрешение на проведение в Сербии всеевропейского гей-парада в сентябре властями пока еще не выдано и что сам он не ходит на подобные мероприятия.

https://ria.ru/20220717/serbiya-1802993305.html

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Евгения Нефедова

александр вучич, сербия, белград (город), союз православных женщин, сербская православная церковь