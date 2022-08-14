В Сербии тысячи людей вышли на шествие в защиту традиционных ценностей
В столице Сербии несколько тысяч человек вышли на шествие в защиту традиционных ценностей
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли вечером в воскресенье в столице Сербии Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей, фото и видео участники шествия опубликовали в соцсетях.
Объединение "Союз православных женщин" и их организации-единомышленники накануне опубликовали в соцсетях призыв к верующим участвовать вечером в воскресенье в шествии от здания патриархии в центре Белграда до храма Святого Марка в центре города, мимо парламента, городского собрания и администрации и резиденции президента. Глава парламентской партии "Заветники" Милица Джурджевич опубликовала в соцсетях видео тысяч граждан с детьми, национальными флагами и иконами, которые длинной колонной идут по центральным улицам сербской столицы.
"В защиту Сербии, семьи, детей, школ и святынь от анонсированного содомитского унижения, которое нам агрессивно навязывают и проводят отечественные и мировые ЛГБТ-активисты. Шествием и молитвой как церковно-народный собор встаем на защиту Сербии за стягом Святого Савы и Святого Теодора Вршацкого!", - говорится в призыве на шествие.
Устроители акции отметили, что получили благословение епископа Банатского Никанора с резиденцией в городе Вршац, который ранее публично осудил и предал анафеме всех организаторов и участников ожидаемого 12-18 сентября EuroPride в Белграде.
При этом президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал понимание позиции Сербской православной церкви, а также то, что официальное разрешение на проведение в Сербии всеевропейского гей-парада в сентябре властями пока еще не выдано и что сам он не ходит на подобные мероприятия.