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В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной - РИА Новости, 14.08.2022
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В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной
В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной - РИА Новости, 14.08.2022
В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал политику антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочной и заявил, что преодолеть возникший кризис поможет... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:38
2022-08-14T17:38
в мире
виктор орбан
европа
венгрия
брюссель
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал политику антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочной и заявил, что преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение."Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе - если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом - могут познать истину турецкой пословицы: "Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой". Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой", - сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков "Курултай".По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только "если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе, по его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, потому что не смогли обеспечить выполнение минских соглашений.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы сесть за стол наладить отношения с Россией приводят только к ухудшению экономической ситуации в Европе.
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в мире, виктор орбан, европа, венгрия, брюссель, евросоюз
В мире, Виктор Орбан, Европа, Венгрия, Брюссель, Евросоюз
17:38 14.08.2022
 
В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной

Спикер парламента Венгрии Кевер назвал политику антироссийских санкций Евросоюза ошибочной

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Дунай в Будапеште
Вид на Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал политику антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочной и заявил, что преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение.
"Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе - если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом - могут познать истину турецкой пословицы: "Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой". Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой", - сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков "Курултай".
По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только "если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе, по его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, потому что не смогли обеспечить выполнение минских соглашений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы сесть за стол наладить отношения с Россией приводят только к ухудшению экономической ситуации в Европе.
Париж - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 22:20
Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций
 
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