Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии
Агент Уайли заявил об улучшении состояния писателя Рушди, на которого напали в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, передает Рейтер со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.
Ранее Уайли сообщил, что Рушди снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать.
"Он отключен от ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Он будет долгим; травмы серьезные, но его состояние движется в верном направлении", - цитирует агентство письмо агента.
На Рушди 12 августа напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.