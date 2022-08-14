https://ria.ru/20220814/rushdi-1809523191.html

Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии

Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 14.08.2022

Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии

Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, передает... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:17

2022-08-14T17:17

2022-08-14T17:17

культура

салман рушди

нью-йорк (город)

иран

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, передает Рейтер со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.Ранее Уайли сообщил, что Рушди снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать."Он отключен от ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Он будет долгим; травмы серьезные, но его состояние движется в верном направлении", - цитирует агентство письмо агента.На Рушди 12 августа напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220814/rushdi-1809470394.html

https://ria.ru/20220814/rowling-1809479695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

салман рушди, нью-йорк (город), иран, литература, новости культуры