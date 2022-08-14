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Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 14.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220814/rushdi-1809523191.html
Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии
Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 14.08.2022
Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии
Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, передает... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:17
2022-08-14T17:17
культура
салман рушди
нью-йорк (город)
иран
литература
новости культуры
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, передает Рейтер со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.Ранее Уайли сообщил, что Рушди снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать."Он отключен от ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Он будет долгим; травмы серьезные, но его состояние движется в верном направлении", - цитирует агентство письмо агента.На Рушди 12 августа напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
https://ria.ru/20220814/rushdi-1809470394.html
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салман рушди, нью-йорк (город), иран, литература, новости культуры
Культура, Салман Рушди, Нью-Йорк (город), Иран, Литература, Новости культуры
17:17 14.08.2022
 
Агент писателя Рушди рассказал о его самочувствии

Агент Уайли заявил об улучшении состояния писателя Рушди, на которого напали в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшается, передает Рейтер со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.
Ранее Уайли сообщил, что Рушди снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать.
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
10:49
В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди
"Он отключен от ИВЛ, так что путь к выздоровлению начался. Он будет долгим; травмы серьезные, но его состояние движется в верном направлении", - цитирует агентство письмо агента.
На Рушди 12 августа напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
12:42Культура
Роулинг заявила в полицию из-за угроз после нападения на Рушди
 
КультураСалман РушдиНью-Йорк (город)ИранЛитератураНовости культуры
 
 
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