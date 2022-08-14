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Елена Драпеко прокомментировала нападение на писателя Рушди - РИА Новости, 14.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220814/rushdi-1809470701.html
Елена Драпеко прокомментировала нападение на писателя Рушди
Елена Драпеко прокомментировала нападение на писателя Рушди - РИА Новости, 14.08.2022
Елена Драпеко прокомментировала нападение на писателя Рушди
Напавшего на британского писателя Салмана Рушди надо считать преступником и судить по закону, но важно не забывать, что есть святыни, которые нельзя трогать,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:59
2022-08-14T11:16
культура
в мире
салман рушди
нью-йорк (город)
иран
госдума рф
елена драпеко
новости культуры
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Напавшего на британского писателя Салмана Рушди надо считать преступником и судить по закону, но важно не забывать, что есть святыни, которые нельзя трогать, заявила РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его агента Эндрю Уайли."Тот, который пытался убить, конечно, он преступник и его нужно судить по человеческим законам. У Рушди есть своя доля ответственности. Если ты обращаешься к народу, который во что-то верит, и за это народ тебя проклинает, то не надо, так сказать, обижаться - надо понимать, что есть святыни, которые нельзя трогать", - заявила она.Как отметила Драпеко, в идеологической плоскости борьба допустима. Вместе с тем, как считает парламентарий, "часто на знамена хорошей идеи поднимаются ужасные вещи".В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
https://ria.ru/20220814/sunak-1809444745.html
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в мире, салман рушди, нью-йорк (город), иран, госдума рф, елена драпеко, новости культуры
Культура, В мире, Салман Рушди, Нью-Йорк (город), Иран, Госдума РФ, Елена Драпеко, Новости культуры
10:59 14.08.2022 (обновлено: 11:16 14.08.2022)
 
Елена Драпеко прокомментировала нападение на писателя Рушди

Драпеко, комментируя нападение на Рушди, заявила о доле ответственности писателя

© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Писатель Салман Рушди
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Напавшего на британского писателя Салмана Рушди надо считать преступником и судить по закону, но важно не забывать, что есть святыни, которые нельзя трогать, заявила РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.
Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Сунак на фоне нападения на Рушди призвал признать КСИР террористами
"Тот, который пытался убить, конечно, он преступник и его нужно судить по человеческим законам. У Рушди есть своя доля ответственности. Если ты обращаешься к народу, который во что-то верит, и за это народ тебя проклинает, то не надо, так сказать, обижаться - надо понимать, что есть святыни, которые нельзя трогать", - заявила она.
Как отметила Драпеко, в идеологической плоскости борьба допустима. Вместе с тем, как считает парламентарий, "часто на знамена хорошей идеи поднимаются ужасные вещи".
В пятницу, 12 августа, на писателя Рушди напали на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что Рушди получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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КультураВ миреСалман РушдиНью-Йорк (город)ИранГосдума РФЕлена ДрапекоНовости культуры
 
 
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