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В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди - РИА Новости, 14.08.2022
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В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди
В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди - РИА Новости, 14.08.2022
В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди
Нападение на Салмана Рушди нужно считать преступлением независимо от мотива, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:49
2022-08-14T13:10
в мире
салман рушди
нью-йорк (город)
иран
олег морозов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Нападение на Салмана Рушди нужно считать преступлением независимо от мотива, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.По его словам, можно осуждать религиозный экстремизм, но подобные инциденты будут возникать каждый раз, "когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов".Нападение на Рушди произошло 12 августа, перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил несколько ножевых ранений, у него повреждена печень и, скорее всего, он лишится глаза. Нападавшего задержали — это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. По информации источников телеканала NBC News, молодой человек симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции.Роман Рушди "Сатанинские стихи" вышел в 1988 году и вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили во многих странах. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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в мире, салман рушди, нью-йорк (город), иран, олег морозов
В мире, Салман Рушди, Нью-Йорк (город), Иран, Олег Морозов
10:49 14.08.2022 (обновлено: 13:10 14.08.2022)
 
В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди

Депутат ГД Морозов: писатель Рушди знал, на что шел, реакция на книгу была предсказуема

© AP Photo / Rogelio V. SolisПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Нападение на Салмана Рушди нужно считать преступлением независимо от мотива, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.

"Это преступление, чем бы оно ни мотивировалось. Но в доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками — разрушения неизбежны. Рушди прекрасно понимал, на что шел! Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема", — считает парламентарий.

По его словам, можно осуждать религиозный экстремизм, но подобные инциденты будут возникать каждый раз, "когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов".
Нападение на Рушди произошло 12 августа, перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил несколько ножевых ранений, у него повреждена печень и, скорее всего, он лишится глаза. Нападавшего задержали — это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. По информации источников телеканала NBC News, молодой человек симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" вышел в 1988 году и вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили во многих странах. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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В миреСалман РушдиНью-Йорк (город)ИранОлег Морозов
 
 
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