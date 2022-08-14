https://ria.ru/20220814/rushdi-1809470394.html

В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди

В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди - РИА Новости, 14.08.2022

В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди

Нападение на Салмана Рушди нужно считать преступлением независимо от мотива, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:49

2022-08-14T10:49

2022-08-14T13:10

в мире

салман рушди

нью-йорк (город)

иран

олег морозов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809261699_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_3ee2ae3d598b2e8dc0c2d53999b13f8d.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Нападение на Салмана Рушди нужно считать преступлением независимо от мотива, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.По его словам, можно осуждать религиозный экстремизм, но подобные инциденты будут возникать каждый раз, "когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов".Нападение на Рушди произошло 12 августа, перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил несколько ножевых ранений, у него повреждена печень и, скорее всего, он лишится глаза. Нападавшего задержали — это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. По информации источников телеканала NBC News, молодой человек симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции.Роман Рушди "Сатанинские стихи" вышел в 1988 году и вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили во многих странах. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220813/rouling-1809422492.html

нью-йорк (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, салман рушди, нью-йорк (город), иран, олег морозов