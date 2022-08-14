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СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать - РИА Новости, 14.08.2022
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СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать
СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать
Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T03:39
2022-08-14T05:13
в мире
нью-йорк (город)
нью-джерси
иран
салман рушди
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.Уайли ранее сообщал, что Рушди находится на ИВЛ и не может говорить, у него повреждена печень, и он, скорее всего, лишится глаза.На Рушди напали в пятницу, 12 августа, на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что он получил по меньшей мере два ножевых ранения — в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, иран, салман рушди
В мире, Нью-Йорк (город), Нью-Джерси, Иран, Салман Рушди
03:39 14.08.2022 (обновлено: 05:13 14.08.2022)
 
СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать

AP: писатель Салман Рушди снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать

© AP Photo / Rogelio V. SolisПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.
Уайли ранее сообщал, что Рушди находится на ИВЛ и не может говорить, у него повреждена печень, и он, скорее всего, лишится глаза.
На Рушди напали в пятницу, 12 августа, на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что он получил по меньшей мере два ножевых ранения — в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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В миреНью-Йорк (город)Нью-ДжерсиИранСалман Рушди
 
 
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