https://ria.ru/20220814/rushdi-1809446988.html

СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать

СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ: писатель Рушди снят с ИВЛ и может разговаривать

Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T03:39

2022-08-14T03:39

2022-08-14T05:13

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нью-джерси

иран

салман рушди

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, снят с искусственной вентиляции легких и может разговаривать, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.Уайли ранее сообщал, что Рушди находится на ИВЛ и не может говорить, у него повреждена печень, и он, скорее всего, лишится глаза.На Рушди напали в пятницу, 12 августа, на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Полиция сообщила, что он получил по меньшей мере два ножевых ранения — в шею и живот. Нападавшего задержали, это 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источник, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220813/napavshiy-1809407767.html

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в мире, нью-йорк (город), нью-джерси, иран, салман рушди