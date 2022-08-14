https://ria.ru/20220814/rubl-1809442370.html

Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля

Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля - РИА Новости, 14.08.2022

Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля

Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T03:18

2022-08-14T03:18

2022-08-14T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

курс рубля

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.Таким образом, прогнозировать динамику курса рубля сейчас непросто. Поддержку ему способны оказать высокие цены на углеводороды и слабый импорт, в свою очередь, введение нового бюджетного правила переломит ситуацию в обратную сторону. Если исходить из технической картины, то в ближайшие несколько недель доллар будет стоить 55-68 рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, курс рубля