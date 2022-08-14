https://ria.ru/20220814/rubl-1809442370.html
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля - РИА Новости, 14.08.2022
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля
Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T03:18
2022-08-14T03:18
2022-08-14T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.Таким образом, прогнозировать динамику курса рубля сейчас непросто. Поддержку ему способны оказать высокие цены на углеводороды и слабый импорт, в свою очередь, введение нового бюджетного правила переломит ситуацию в обратную сторону. Если исходить из технической картины, то в ближайшие несколько недель доллар будет стоить 55-68 рублей.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Курс рубля
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля
Риск-менеджер Манжос спрогнозировал падение курса рубля осенью из-за снижения цен на нефть