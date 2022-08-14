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Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля - РИА Новости, 14.08.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля - РИА Новости, 14.08.2022
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля
Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T03:18
2022-08-14T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.Таким образом, прогнозировать динамику курса рубля сейчас непросто. Поддержку ему способны оказать высокие цены на углеводороды и слабый импорт, в свою очередь, введение нового бюджетного правила переломит ситуацию в обратную сторону. Если исходить из технической картины, то в ближайшие несколько недель доллар будет стоить 55-68 рублей.
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экономика, рубль, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Курс рубля
03:18 14.08.2022
 
Россиянам рассказали об осенних испытаниях для рубля

Риск-менеджер Манжос спрогнозировал падение курса рубля осенью из-за снижения цен на нефть

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик валютного курса
График валютного курса - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Курс рубля по отношение к доллару осенью вполне может ослабеть по ряду причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, рассказал агентству “Прайм” старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
“Увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ было бы неверно”, - подчеркнул собеседник агентства. Это работает при свободном доступе иностранных инвесторов на финансовый рынок и возможности вывода средств, чего сейчас не происходит.
Таким образом, прогнозировать динамику курса рубля сейчас непросто. Поддержку ему способны оказать высокие цены на углеводороды и слабый импорт, в свою очередь, введение нового бюджетного правила переломит ситуацию в обратную сторону. Если исходить из технической картины, то в ближайшие несколько недель доллар будет стоить 55-68 рублей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльКурс рубля
 
 
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