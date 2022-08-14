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Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/rossiya-1809497194.html
Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов
Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.08.2022
Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов
Будущее Николаевской области после ее освобождения - в составе России, местное население уже ждет избавления от власти украинских националистов, считает... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:40
2022-08-14T14:40
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Будущее Николаевской области после ее освобождения - в составе России, местное население уже ждет избавления от власти украинских националистов, считает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его мнению, после освобождения Николаевской области там также пройдет референдум по вхождению в состав России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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николаевская область
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николаевская область, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Херсонская область
14:40 14.08.2022
 
Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: будущее Николаевской области в составе России

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Будущее Николаевской области после ее освобождения - в составе России, местное население уже ждет избавления от власти украинских националистов, считает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Николаевская область уже частично освобождена. Это только начало. Область будет полностью освобождена, это неизбежно, так как ее будущее неразрывно связано с Российской Федераций. Жители Николаевской области, которая является исторически русской землей, тихо мечтают и ждут освобождения, но запуганы украинскими фашистами и нацистами", - заявил РИА Новости Стремоусов.
По его мнению, после освобождения Николаевской области там также пройдет референдум по вхождению в состав России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияХерсонская область
 
 
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