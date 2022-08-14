https://ria.ru/20220814/rossiya-1809497194.html

Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов

Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.08.2022

Будущее Николаевской области в составе России, заявил Стремоусов

Будущее Николаевской области после ее освобождения - в составе России, местное население уже ждет избавления от власти украинских националистов, считает... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:40

2022-08-14T14:40

2022-08-14T14:40

специальная военная операция на украине

николаевская область

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Будущее Николаевской области после ее освобождения - в составе России, местное население уже ждет избавления от власти украинских националистов, считает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его мнению, после освобождения Николаевской области там также пройдет референдум по вхождению в состав России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

россия

херсонская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николаевская область, россия, херсонская область