https://ria.ru/20220814/raptor-1809446648.html

На форуме "Армия-2022" представят модернизированный катер "Раптор"

На форуме "Армия-2022" представят модернизированный катер "Раптор" - РИА Новости, 14.08.2022

На форуме "Армия-2022" представят модернизированный катер "Раптор"

Модернизированный по результатам применения в специальной военной операции катер проекта 03160 "Раптор" представят на форуме "Армия-2022" в составе экспозиции... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T03:17

2022-08-14T03:17

2022-08-14T03:17

новое оружие россии

безопасность

технологии

вмф рф

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Модернизированный по результатам применения в специальной военной операции катер проекта 03160 "Раптор" представят на форуме "Армия-2022" в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе судостроительного завода "Пелла", где производятся катера проекта."Модернизированный вариант патрульного проекта 03160 будет представлен в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота в период проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022", - сообщили на верфи.Ранее РИА Новости сообщали, что по результатам боевого применения "Рапторов" в спецоперации принято решение модернизировать катера. В частности, повышены боевые характеристики, установлена более эффективная система защиты, проведена работа по импортозамещению двигателя.Высокоскоростные патрульные катера проекта 03160 "Раптор" строятся на "Пелле" для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброске и высадке десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.Базовая версия катера вооружена боевым модулем "Управа-Корд" с 14,5 мм пулеметом и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм, размещенными побортно. На сегодняшний день российскому флоту поставлено 17 катеров.

https://ria.ru/20220813/armiya-1809377569.html

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безопасность, технологии, вмф рф, форум "армия-2022"