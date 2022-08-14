Рейтинг@Mail.ru
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/rakety-1809482713.html
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми - РИА Новости, 14.08.2022
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:02
2022-08-14T13:02
безопасность
ка-52 "аллигатор"
калашников (концерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907803_0:159:2964:1826_1920x0_80_0_0_595f6269f3abe380c8c49f987e29b69f.jpg
КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного оружия - концерна "Калашников".Сегодня "Вихрями" оснащаются ударные вертолеты Ка-52."Увеличение дальности, мы работаем над этим… У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять "Вихри" с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.)", - сказал представитель Калашникова.Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10 000 метров, высота применения – 10–4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
https://ria.ru/20220721/lozung-1804025460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907803_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2ca8566c808eb94e57c521a290f513e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ка-52 "аллигатор", калашников (концерн)
Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Калашников (концерн)
13:02 14.08.2022
 
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми

"Калашников": авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного оружия - концерна "Калашников".
Сегодня "Вихрями" оснащаются ударные вертолеты Ка-52.
"Увеличение дальности, мы работаем над этим… У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять "Вихри" с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.)", - сказал представитель Калашникова.
Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10 000 метров, высота применения – 10–4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер Денис Мантуров на предприятии АО Концерн Калашников в Ижевске. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:25
Мишустин назвал лозунг концерна "Калашников" очень правильным
 
БезопасностьКа-52 "Аллигатор"Калашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала