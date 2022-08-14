https://ria.ru/20220814/rakety-1809482713.html
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми - РИА Новости, 14.08.2022
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:02
2022-08-14T13:02
2022-08-14T13:02
безопасность
ка-52 "аллигатор"
калашников (концерн)
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КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного оружия - концерна "Калашников".Сегодня "Вихрями" оснащаются ударные вертолеты Ка-52."Увеличение дальности, мы работаем над этим… У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять "Вихри" с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.)", - сказал представитель Калашникова.Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10 000 метров, высота применения – 10–4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
https://ria.ru/20220721/lozung-1804025460.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ка-52 "аллигатор", калашников (концерн)
Безопасность, Ка-52 "Аллигатор", Калашников (концерн)
Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми
"Калашников": авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми
КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного оружия - концерна "Калашников".
Сегодня "Вихрями" оснащаются ударные вертолеты Ка-52
.
"Увеличение дальности, мы работаем над этим… У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять "Вихри" с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.)", - сказал представитель Калашникова.
Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10 000 метров, высота применения – 10–4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.