https://ria.ru/20220814/rakety-1809482713.html

Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми

Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми - РИА Новости, 14.08.2022

Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов Ми

Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:02

2022-08-14T13:02

2022-08-14T13:02

безопасность

ка-52 "аллигатор"

калашников (концерн)

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КУБИНКА, 14 авг - РИА Новости. Авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, сообщил журналистам официальный представитель компании-разработчика данного оружия - концерна "Калашников".Сегодня "Вихрями" оснащаются ударные вертолеты Ка-52."Увеличение дальности, мы работаем над этим… У нас сейчас ведутся работы, чтобы применять "Вихри" с вертолетов семейства Ми. Работы ведутся на стадии ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.)", - сказал представитель Калашникова.Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения – 800–10 000 метров, высота применения – 10–4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

https://ria.ru/20220721/lozung-1804025460.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, ка-52 "аллигатор", калашников (концерн)