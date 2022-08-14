04:11 14.08.2022 (обновлено: 10:07 14.08.2022)
Раскрыт новый газовый провал Германии
DWN: Катар поставляет газ Италии вместо ФРГ, несмотря на визит министра экономики Хабека
© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом — вместо этого катарский газ получает Италия, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Автор материала напомнил о мартовском визите министра экономики Германии Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром Катара Хабек заявил, что эта страна готова поставлять ФРГ больше топлива.
Однако теперь Катар не поставляет газ Берлину. Представители компаний, сопровождавшие Хабека в его поездке, пока не смогли заключить с Дохой контракты на поставку газа. Это тем более болезненно, поскольку сейчас Россия пропускает через газопровод "Северный поток — 1" лишь пятую часть от прежнего объема газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис, говорится в статье.
Хабек, как пишет автор материала, на прошлой неделе пожаловался на нежелание Катара "делать хорошее предложение". По факту же он договорился об энергетическом партнерстве с Дохой лишь в мае, не согласовав объемы поставок. При этом Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании решили сделать в будущем ставку на возобновляемые источники энергии.
В то время как Хабек получил в Катаре отпор, итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, сообщается в статье. "После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ", — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.
Как и вся Европа, Италия стремится диверсифицировать поставки газа из-за санкций против России, пишет DWN. В июле премьер-министр Марио Драги заявил, что предполагаемая зависимость его страны от импорта российского газа снизилась с 40 до 25 процентов годового объема поставок.
При этом автор материала напомнил, что, в отличие от Германии, Италия сотрудничает с Катаром дольше и считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны. В результате в условиях кризиса правительство в Берлине сейчас сосредоточено на ограничении потребления энергии, заключается в статье.
Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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