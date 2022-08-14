https://ria.ru/20220814/proval-1809447710.html

Раскрыт новый газовый провал Германии

Раскрыт новый газовый провал Германии - РИА Новости, 14.08.2022

Раскрыт новый газовый провал Германии

Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом — вместо этого катарский газ получает Италия, сообщает... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T04:11

2022-08-14T04:11

2022-08-14T10:07

экономика

роберт хабек

клаудио дескальци

марио драги

катар

германия

россия

eni

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России обернулась провалом — вместо этого катарский газ получает Италия, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Автор материала напомнил о мартовском визите министра экономики Германии Роберта Хабека на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. Тогда после встречи с эмиром Катара Хабек заявил, что эта страна готова поставлять ФРГ больше топлива.Однако теперь Катар не поставляет газ Берлину. Представители компаний, сопровождавшие Хабека в его поездке, пока не смогли заключить с Дохой контракты на поставку газа. Это тем более болезненно, поскольку сейчас Россия пропускает через газопровод "Северный поток — 1" лишь пятую часть от прежнего объема газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис, говорится в статье.Хабек, как пишет автор материала, на прошлой неделе пожаловался на нежелание Катара "делать хорошее предложение". По факту же он договорился об энергетическом партнерстве с Дохой лишь в мае, не согласовав объемы поставок. При этом Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании решили сделать в будущем ставку на возобновляемые источники энергии.В то время как Хабек получил в Катаре отпор, итальянская энергетическая компания Eni добилась большего успеха, сообщается в статье. "После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ", — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.Как и вся Европа, Италия стремится диверсифицировать поставки газа из-за санкций против России, пишет DWN. В июле премьер-министр Марио Драги заявил, что предполагаемая зависимость его страны от импорта российского газа снизилась с 40 до 25 процентов годового объема поставок.При этом автор материала напомнил, что, в отличие от Германии, Италия сотрудничает с Катаром дольше и считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны. В результате в условиях кризиса правительство в Берлине сейчас сосредоточено на ограничении потребления энергии, заключается в статье.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи энергоносителя. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220813/evropa-1809401394.html

https://ria.ru/20220812/rosneft-1809303980.html

https://ria.ru/20220812/germaniya-1809079150.html

катар

германия

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, роберт хабек, клаудио дескальци, марио драги, катар, германия, россия, eni , газпром, siemens, северный поток