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Медовый Спас по православному календарю

Медовый Спас по православному календарю - РИА Новости, 14.08.2022

Медовый Спас по православному календарю

14 августа (1 августа по старому стилю) Православная церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T00:13

2022-08-14T00:13

2022-08-14T00:13

справки

медовый спас

россия

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14 августа (1 августа по старому стилю) Православная церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник получил название "Медовый Спас" или "Спас на воде", так как на Руси в этот день заканчивался медосбор и освящали воду. Спас – сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос.Слово "происхождение" представляет собой неточный перевод с греческого, буквально означающий "предъисхождение", "несение впереди" древа или части от подлинного Креста Господня, на котором был распят Христос.В греческом часослове 1838 года так объясняется происхождение этого праздника: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издавна в Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (храм святой Софии). С настоящего дня и до Успения Богородицы совершали литии по всему городу и крест предлагали народу для поклонения". Таким образом, "происхождение (изнесение) древ Креста" означает крестный ход.Праздник был установлен в Константинополе в IX веке, а в XII–XIII веках его уже праздновали во всех православных церквях. На Руси он вошел в церковный устав в конце XIV века. Поклонение Кресту в церквях и монастырях в этот день совершается по чину Крестопоклонной недели Великого поста. 14 августа также отмечается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленное в честь победы благоверного князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами (1164) и византийского императора Михаила (Мануила) над сарацинами. Согласно сказаниям, воины обоих полководцев видели знамения от икон Спасителя, Владимирской иконы Богородицы и Креста Господня, их противники были побеждены и бежали, а от икон, находившихся в войсковом стане, исходили лучи, осенявшие полки. Затем греческий царь и русский князь обменялись свидетельствами об одержанных победах и чудесном сиянии от икон, а патриарх Константинопольский Лука и Киевский митрополит Константин установили в честь события церковный праздник.Также первого числа (14-го числа по новому стилю) каждого месяца в Константинополе обычно освящали воду в придворной церкви. Позднее эта традиция пришла и в Россию. В этот день после литургии совершается "малое освящение воды" ("великое освящение" происходит на праздник Крещения Господня). Освящают воду и на реках, прудах и озерах, для чего туда совершают крестный ход. На Руси после чина водоосвящения обычно устраивались народные гулянья.В Русской Церкви праздник Спаса Всемилостивого также соединился и с воспоминанием о Крещении Руси в 988 году. Сведения об этом важном событии сохранились в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1". Так день 1 августа по старому стилю и считается днем Крещения Руси.При этом известно, что князь Владимир крестил народ в водах Днепра. В том числе и с этим событием связывают традицию водоосвящения на реках и водоемах. Поэтому этот день еще называют "Спасом на воде", "Водным" или "Мокрым".Вместе с водой, по традиции, было принято освящать и мед нового сбора. Отсюда еще одно народное название праздника – Медовый Спас. На Руси именно с 14 августа (1 августа по старому стилю) пчеловоды начинали собирать мед из ульев ("заламывать соты"). Тогда же первый мед несли в церковь, чтобы освятить. Считалось, если этого не сделать, то соседские пчелы, перестав носить взяток (нектар и пыльца, собранные пчелиной семьей), начнут таскать мед из того улья, где "пчельник сота не заломает". После освящения меда им угощали всех желающих и в первую очередь бедных. В старину даже говорили, что "на первый Спас и нищий медку попробует". На Медовый Спас традиционно пекли медовые пряники и пышки.Таким образом, два больших церковных праздника и чин "малого освящения воды" соединились с обычаем освящения меда в один день. При этом нужно помнить, что эта благочестивая традиция никак не связана с самим праздником Всемилостивого Спаса и не должна его подменять.Также на 14 августа приходится начало самого короткого двухнедельного Успенского поста.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, медовый спас, россия