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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Медовый спас: что можно и нельзя делать верующим

12:4514.08.2017
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкЦерковная пасека в Челябинской областиЦерковная пасека в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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В понедельник 14 августа у православных с праздника, который в народе именуют Медовым Спасом начинается Успенский пост. Установлен он в память Успения Пресвятой Богородицы еще в первые века христианства. Этот пост издавна любили на Руси: короткий — всего две недели (с 14 до 27 августа) – он, несмотря на всю свою строгость, проходил радостно. В народе его иногда называли "Спасы": Медовый Спас, Яблочный Спас (Прелбражение Господне, 19 августа) и сразу вслед за праздником Успения — Полотняный Спас (праздник в честь Нерукотворного образа Иисуса Христа, 29 августа).

С этим временем связано множество  правил и традиций, как сугубо церковных, так и народных.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПразднование Спаса в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Празднование Спаса в Екатеринбурге

Успенский пост

Успенский пост — один из четырех многодневных постов православной церкви. Он такой же строгий, как Великим пост, но в отличие от него совсем короткуий – длится всего две недели.

По уставу, рыбу Успенским постом можно есть только в праздник Преображения Господня (19 августа), а растительное масло (елей) и вино разрешается только по субботам и воскресеньям. В понедельник, среду и пятницу — "сухоядение": можно есть только хлеб и сырые овощи и фрукты, а по вторникам и четвергам разрешается пища, приготовленная без масла.

Понятно, что правила эти древние и составлены они для монахов, мирянам таких строгостей никто в обязанность не вменял. Хотя они сами часто стараются эти правила исполнять.

Успенский пост святитель Лев Великий упоминает в одной своих  из "Бесед", датируемых примерно 450 годом. Значит в V веке он уже существовал.

Как пишет святитель Симеон Солунский (XV в.), "пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, которая, узнавши свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать ее, подражая житию ее и пробуждая ее тем к молитве за нас".

Как и Великий, Успенский пост особенно строг к развлечениям. В дореволюционной России гражданские законы запрещали во время этих постов публичные маскарады, зрелища и спектакли.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастник крестного хода
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник крестного хода

Праздник Животворящего Креста Господня

14 августа православные верующие отмечают праздник с архаичным названием "Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня". Установлен он был в Константинополе в IX веке, а в XII–XIII веках его уже праздновали во всех православных церквях. На Руси он вошел в церковный устав в конце XIV века. Поклонение Кресту в церквях и монастырях в этот день совершается по чину Крестопоклонной недели Великого поста.

На самом деле "происхождение (изнесение) древ Креста" означает просто крестный ход. Исходное греческое слово буквально переводится как "несение впереди" части подлинного Креста, на котором был распят Иисус Христос.

О появлении этой церковной традиции подробно рассказывает греческий часослов XIX века: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней".

Иными словами, для предодотвращения эпидемий город обходили крестным ходом со священной реликвией — частицей Креста Господня — на  хранившейся в императорской сокровищнице. А накануне крестного хода святыню переносили в Софийский собор и выставляли для поклонения — там она и оставалась вплоть до Успения Богородицы, и оттуда ее регулярно выносили, чтобы крестными ходами обходить с ней город.

В России почему-то именно в этот день старались исповедоваться и причащаться девушки и молодые женщины: считалось, что в на Медовый Спас им прощаются се прегрешения.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОсвящения воды в реке Кер-ю после крестного хода
© РИА Новости / Илья Питалев
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Освящения воды в реке Кер-ю после крестного хода

"Малое водоосвящение" и Медовый Спас

Поскольку в Константинополе первого числа каждого месяца (14-го по новому стилю) обычно освящали воду в придворной церкви, оба эти обычая соединились в один праздник.

Позднее этот обычай из Греции перешел и в Россию. В этот день после литургии совершается "малое освящение воды" (в отличие от "великого освящения", которое совершается в праздник Крещения Господня). Освящают воду и на реках, прудах и озерах, для чего туда идут крестным ходом. На Руси после чина водоосвящения обычно устраивались народные гулянья.

"На происхождение в день Честного Креста бывает ход (крестный ход – ред.) освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем", — говорилось в чинопоследовании, составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского Филарета.

Вместе с водой, по традиции, освящается и мед нового сбора, отсюда народное название праздника – Медовый Спас. А чуть позже, в праздник Преображения Господня (19 августа), в храмах освящаются виноград и яблоки (Яблочный Спас). По православной традиции только после этого благословляется есть эти плоды нового урожая.

На Руси именно с 14 августа пчеловоды начинали собирать мед из ульев ("заламывать соты"). Тогда же первый мед несли в церковь — освятить. Считалось, если этого не сделать, соседские пчелы, перестав носить взяток, начнут таскать мед из того улья, где "пчельник сота не заломает".

На Медовый Спас традиционно пекли медовые пряники и пышки.

© РИА Новости / ЮрченкоПерейти в фотобанкМонастырская пасека
© РИА Новости / Юрченко
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Монастырская пасека

Празднество Всемилостивому Спасу

В России и Греции Медовый Спас совпал еще с одним праздником — "Празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице", установленным в честь победы благоверного князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами (1164 г) и византийского императора Михаила (Мануила) над сарацинами.

Согласно сказаниям, воины обоих полководцев видели знамения от икон Спасителя, "Владимирской" иконы Богородицы и Креста Господня, и их противники были побеждены и обратились в бегство, а от икон, которые находились в войсковом стане, исходили лучи, осенявшие полки.

Потом греческий царь и русский князь обменялись свидетельствами об одержанных победах и о бывшем чудесном сиянии от икон, и Константинопольский патриарх Лука и Киевский митрополит Константин установили в честь этого церковный праздник.

© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкСвященнослужитель крестит верующую в Черном море
© РИА Новости / Макс Ветров
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Священнослужитель крестит верующую в Черном море

Воспоминание Крещения Руси

Наконец, в Русской православной церкви празднество Всемилостивому Спасу соединилось также с воспоминанием о Крещении Руси в 988 году.

Упоминание о дне крещения сохранилось в хронографах XVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I". День 1 августа по старому стилю (14 августа по новому стилю), с которого начинается Успенский пост, и считается днем Крещения Руси.

Известно, что князь Владимир крестил народ в водах Днепра. В том числе с этим связывают и упомянутую ранее традицию водоосвящения 1 (14) августа на реках и водоемах.

Поэтому Медовый Спас иногда называют еще "Спасом на воде", "Водным" или "Мокрым". Славяне верили, что в этот день можно смыть все грехи, окунувшись в освященную воду.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПравославные христиане отмечают Яблочный Спас
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Начало и конец Успенского поста

"Начинается пост с освящения меда, чтобы мы знали не только о той сладости, которую Господь дает для тела, но и о сладости духовной. Чтобы сладость, которая исходит от Креста Христова, открылась нам в течение поста. Как некогда в Ветхом Завете в горькие воды Мерры опускалось древо, и они становились сладкими, приятными. Так да будет со всей нашей жизнью — от прикосновения Креста Христова к ней горечь ее да изменится в сладость", — сказал в одной из своих проповедей на начало Успенского поста настоятель храма святителя Николая в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов.

Достигнув кульминации в великом празднике Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) — одном из 12-ти главных церковных праздников, Успенский пост завершается торжественным воспоминанием, установленным в честь "перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя" (944 г.).

Как отмечают священнослужители, весь Успенский пост — крестный.

"Начало Успенского поста — Крест, и в середине его — Крест, Преображение Господне, с его светом, возвещающим об исходе, который Господь должен совершить в Иерусалиме. И праздник Нерукотворного образа Спасителя, который является как бы завершением этого нашего пути, — тоже праздник Креста. Потому что Господа "не приняли, как имеющего вид идущего в Иерусалим" (Лк. 9, 51), и пречистый лик Его светит нам на фоне Креста. Церковь готовит нас Крестом к принятию тайны исхода Божией Матери. Потому что ее Успение — это раскрытие победы Креста Христова, неотделимой от Его Воскресения", — говорит протоиерей Александр Шаргунов.

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Религия и мировоззрение
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