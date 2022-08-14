https://ria.ru/20220814/prazdnik-1809079294.html

День строителя в России

День строителя в России - РИА Новости, 14.08.2022

День строителя в России

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2022 году этот день... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T00:23

2022-08-14T00:23

2022-08-14T00:23

справки

день строителя

россия

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Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2022 году этот день приходится на 14 августа.Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года. Считается, что идея учредить День строителя посетила первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Советский лидер был так впечатлен масштабами и темпами ее возведения, что решил почтить труд людей, силами которых создаются такие сооружения. Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.Благодаря строителям возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры: жилищные комплексы, детские сады, школы, больницы, спортивные и социальные центры, парки, новые станции метро и т.д.По итогам 2021 года строительная отрасль обеспечила 10,6% от общего объема ВВП. В настоящее время в сфере строительства работают более 520 тысяч организаций, в которых трудятся более 8,5 миллиона человек.Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. По данным Минстроя РФ, по итогам 2021 года было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что является абсолютным рекордом для страны, в результате чего были улучшены жилищные условия для 10 миллионов человек или 4,2 миллиона семей. Из общего объема ввода многоквартирные дома составляют 43,5 миллиона квадратных метров, а индивидуальные жилые дома – 49,1 миллиона квадратных метров.Предыдущие пики ввода жилья в России, начиная с 1970 года, были зафиксированы в 2015 году – 85,4 миллиона квадратных метров, в 2014 году – 84,2 миллиона квадратных метров, а также в 2020 году – 82,2 миллиона квадратных метров.Перед Минстроем стоит задача к 2030 году ежегодно вводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно.День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли.Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день строителя, россия