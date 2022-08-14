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Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне - РИА Новости, 14.08.2022
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Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне - РИА Новости, 14.08.2022
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:55
2022-08-14T22:55
в мире
украина
великобритания
канберра
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании"."После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон. &lt;…&gt; Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания", — написал дипломат 21 июля, дополнив пост ссылкой на страницу для сбора средств.Как свидетельствуют данные страницы, чтобы покрыть первый год обучения и проживания в столице Великобритании дочери Мирошниченко необходимо 30 тысяч фунтов стерлингов. На настоящий момент он собрал чуть более трех тысяч и до сих пор не удалил пост.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, великобритания, канберра, лондон
В мире, Украина, Великобритания, Канберра, Лондон
22:55 14.08.2022
 
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне

Посол Украины в Австралии Мирошниченко объявил сбор средств на обучение дочери в Лондоне

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании".
"После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон. <…> Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания", — написал дипломат 21 июля, дополнив пост ссылкой на страницу для сбора средств.
Как свидетельствуют данные страницы, чтобы покрыть первый год обучения и проживания в столице Великобритании дочери Мирошниченко необходимо 30 тысяч фунтов стерлингов. На настоящий момент он собрал чуть более трех тысяч и до сих пор не удалил пост.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаВеликобританияКанберраЛондон
 
 
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