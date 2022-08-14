https://ria.ru/20220814/posol-1809568716.html
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне - РИА Новости, 14.08.2022
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:55
2022-08-14T22:55
2022-08-14T22:55
в мире
украина
великобритания
канберра
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании"."После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон. <…> Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания", — написал дипломат 21 июля, дополнив пост ссылкой на страницу для сбора средств.Как свидетельствуют данные страницы, чтобы покрыть первый год обучения и проживания в столице Великобритании дочери Мирошниченко необходимо 30 тысяч фунтов стерлингов. На настоящий момент он собрал чуть более трех тысяч и до сих пор не удалил пост.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220807/melnik-1807892644.html
украина
великобритания
канберра
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, канберра, лондон
В мире, Украина, Великобритания, Канберра, Лондон
Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне
Посол Украины в Австралии Мирошниченко объявил сбор средств на обучение дочери в Лондоне