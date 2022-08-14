https://ria.ru/20220814/posol-1809568716.html

Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне

Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне - РИА Новости, 14.08.2022

Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:55

2022-08-14T22:55

2022-08-14T22:55

в мире

украина

великобритания

канберра

лондон

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании"."После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон. <…> Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания", — написал дипломат 21 июля, дополнив пост ссылкой на страницу для сбора средств.Как свидетельствуют данные страницы, чтобы покрыть первый год обучения и проживания в столице Великобритании дочери Мирошниченко необходимо 30 тысяч фунтов стерлингов. На настоящий момент он собрал чуть более трех тысяч и до сих пор не удалил пост.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220807/melnik-1807892644.html

украина

великобритания

канберра

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, великобритания, канберра, лондон