https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html

СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО

СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО - РИА Новости, 15.08.2022

СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО

Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-14T22:24

2022-08-14T22:24

2022-08-15T10:23

в мире

мариуш блащак

украина

польша

нато

т-72 "урал"

m1 abrams

южная корея

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской."Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — отметил автор.По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.После передачи Украине нескольких сотен танков Т-72 Польша заявила о недостатке бронетехники. Власти приняли решение о срочной закупке 116 бывших в употреблении американских танков, первые из них уже прибыли в страну. Также Варшава приобрела еще 250 новых танков Abrams, они поступят до 2026 года.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809514546.html

https://ria.ru/20220814/evropa-1809543746.html

https://ria.ru/20220814/zapad-1809503941.html

украина

польша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мариуш блащак, украина, польша, нато, т-72 "урал", m1 abrams, южная корея, javelin (птрк)