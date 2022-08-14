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СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО - РИА Новости, 15.08.2022
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СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО
СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО
Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T22:24
2022-08-15T10:23
в мире
мариуш блащак
украина
польша
нато
т-72 "урал"
m1 abrams
южная корея
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской."Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — отметил автор.По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.После передачи Украине нескольких сотен танков Т-72 Польша заявила о недостатке бронетехники. Власти приняли решение о срочной закупке 116 бывших в употреблении американских танков, первые из них уже прибыли в страну. Также Варшава приобрела еще 250 новых танков Abrams, они поступят до 2026 года.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809514546.html
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украина
польша
южная корея
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в мире, мариуш блащак, украина, польша, нато, т-72 "урал", m1 abrams, южная корея, javelin (птрк)
В мире, Мариуш Блащак, Украина, Польша, НАТО, Т-72 "Урал", M1 Abrams, Южная Корея, Javelin (ПТРК)
22:24 14.08.2022 (обновлено: 10:23 15.08.2022)
 
СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО

19fortyfive: решение Польши приобрести тысячу корейских танков K2 поставило под удар НАТО

© AFP 2022 / Jung Yeon-JeВоеннослужащие Южной Кореи на танке K2
Военнослужащие Южной Кореи на танке K2 - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
Военнослужащие Южной Кореи на танке K2. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.
"Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — отметил автор.
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По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.
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После передачи Украине нескольких сотен танков Т-72 Польша заявила о недостатке бронетехники. Власти приняли решение о срочной закупке 116 бывших в употреблении американских танков, первые из них уже прибыли в страну. Также Варшава приобрела еще 250 новых танков Abrams, они поступят до 2026 года.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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