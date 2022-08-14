22:24 14.08.2022 (обновлено: 10:23 15.08.2022)
СМИ: решение польских военных по Украине поставило под удар НАТО
19fortyfive: решение Польши приобрести тысячу корейских танков K2 поставило под удар НАТО
Военнослужащие Южной Кореи на танке K2. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.
"Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений", — отметил автор.
По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.
После передачи Украине нескольких сотен танков Т-72 Польша заявила о недостатке бронетехники. Власти приняли решение о срочной закупке 116 бывших в употреблении американских танков, первые из них уже прибыли в страну. Также Варшава приобрела еще 250 новых танков Abrams, они поступят до 2026 года.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.