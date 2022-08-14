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В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей

В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей - РИА Новости, 14.08.2022

В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей

Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли погибшей, сообщается в официальной группе пермского поискового отряда "Регион... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:13

2022-08-14T23:13

2022-08-14T23:13

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли погибшей, сообщается в официальной группе пермского поискового отряда "Регион 59-поиск пропавших".Шестилетняя девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в Пермском крае вечером 12 августа. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка - Хагги Вагги синего цвета (персонаж хоррор-игры Poppy Playtime). После этого родные девочку больше не видели. Несколько дней ее искали правоохранители и волонтеры. В поисковых мероприятиях участвовали около 600 человек. Следователи 13 августа возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").Никаких подробностей в паблике не сообщается.

пермский край

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происшествия, пермский край, россия