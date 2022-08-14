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В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей - РИА Новости, 14.08.2022
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В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей
В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей - РИА Новости, 14.08.2022
В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей
Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли погибшей, сообщается в официальной группе пермского поискового отряда "Регион... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:13
2022-08-14T23:13
происшествия
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли погибшей, сообщается в официальной группе пермского поискового отряда "Регион 59-поиск пропавших".Шестилетняя девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в Пермском крае вечером 12 августа. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка - Хагги Вагги синего цвета (персонаж хоррор-игры Poppy Playtime). После этого родные девочку больше не видели. Несколько дней ее искали правоохранители и волонтеры. В поисковых мероприятиях участвовали около 600 человек. Следователи 13 августа возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").Никаких подробностей в паблике не сообщается.
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происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
23:13 14.08.2022
 
В Пермском крае пропавшую шестилетнюю девочку обнаружили погибшей

Поисковый отряд: пропавшую в Пермском крае шестилетнюю девочку обнаружили погибшей

© Depositphotos / aspsvzДевочка у окна
Девочка у окна - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Depositphotos / aspsvz
Девочка у окна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Пропавшую в пермском Чусовом шестилетнюю девочку после трех дней поиска нашли погибшей, сообщается в официальной группе пермского поискового отряда "Регион 59-поиск пропавших".
Шестилетняя девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в Пермском крае вечером 12 августа. В соцсетях жители писали, что она отправилась в магазин. У нее с собой была мягкая игрушка - Хагги Вагги синего цвета (персонаж хоррор-игры Poppy Playtime). После этого родные девочку больше не видели. Несколько дней ее искали правоохранители и волонтеры. В поисковых мероприятиях участвовали около 600 человек. Следователи 13 августа возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
"Найдена, погибла. Выражаем соболезнование родным и близким", - сказано в официальной группе пермского поискового отряда "Регион 59-поиск пропавших" в соцсети "ВКонтакте".
Никаких подробностей в паблике не сообщается.
 
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