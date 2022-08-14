https://ria.ru/20220814/pavodok-1809449440.html
На юго-западе Китая семь человек погибли в результате паводка
На юго-западе Китая семь человек погибли в результате паводка - РИА Новости, 14.08.2022
На юго-западе Китая семь человек погибли в результате паводка
В результате паводка на одной из горных рек в китайской юго-западной провинции Сычуань погибли семь человек, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T06:31
2022-08-14T06:31
2022-08-14T06:31
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ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. В результате паводка на одной из горных рек в китайской юго-западной провинции Сычуань погибли семь человек, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям региона."На данный момент погибли семь человек", - говорится в сообщении управления в соцсети Weibo. В субботу местные власти сообщали о четырех погибших.Сообщается, что в субботу местное метеорологическое бюро выпустило предупреждение о кратковременных проливных дождях в населенном пункте Лунмэньшань уезда Пэнчжоу, после чего местные власти оперативно организовали патрули и группы добровольцев, чтобы предупредить туристов, отдыхающих в ландшафтном парке "Лунцаогоу", о необходимости выйти из реки и эвакуироваться в безопасные места.Примерно через час поступили сообщения, что внезапный паводок смыл несколько туристов, которые не успели эвакуироваться. На место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов для организации поисково-спасательной операции.Власти не сообщают, сколько точно человек могло унести потоком воды, поисковые работы продолжаются.
https://ria.ru/20220814/koreya-1809448057.html
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в мире, китай
На юго-западе Китая семь человек погибли в результате паводка
В провинции Сычуань на юго-западе Китая семь человек погибли в результате паводка
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. В результате паводка на одной из горных рек в китайской юго-западной провинции Сычуань погибли семь человек, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям региона.
"На данный момент погибли семь человек", - говорится в сообщении управления в соцсети Weibo
. В субботу местные власти сообщали о четырех погибших.
Сообщается, что в субботу местное метеорологическое бюро выпустило предупреждение о кратковременных проливных дождях в населенном пункте Лунмэньшань уезда Пэнчжоу, после чего местные власти оперативно организовали патрули и группы добровольцев, чтобы предупредить туристов, отдыхающих в ландшафтном парке "Лунцаогоу", о необходимости выйти из реки и эвакуироваться в безопасные места.
Примерно через час поступили сообщения, что внезапный паводок смыл несколько туристов, которые не успели эвакуироваться. На место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов для организации поисково-спасательной операции.
Власти не сообщают, сколько точно человек могло унести потоком воды, поисковые работы продолжаются.