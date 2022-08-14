https://ria.ru/20220814/patriarkh-1809438997.html
Популяризация греха "сносит у людей крышу", заявил патриарх Кирилл
Популяризация греха "сносит у людей крышу", заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 14.08.2022
Популяризация греха "сносит у людей крышу", заявил патриарх Кирилл
Любовь к красивой одежде является грехом, а его популяризация приводит к тому, что у людей "просто крышу сносит", заявил в субботу патриарх Московский и всея... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T00:22
2022-08-14T00:22
2022-08-14T05:22
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Любовь к красивой одежде является грехом, а его популяризация приводит к тому, что у людей "просто крышу сносит", заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга.В субботу в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию "Страдалец до Голгофы", посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.В РПЦ 13 августа вспоминают священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и иже с ним пострадавших священномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они были расстреляны по результатам "Петроградского процесса" в 1922 году. А в 1992 году их причислили к лику святых.По его словам, современный либерализм предполагает, что выбор человека и является ценностью. "По этому закону живут большое количество людей, особенно в западных странах. Многие говорят, они живут неплохо. Но надо думать о самом главном — готовность жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки", - заключил патриарх Кирилл.Столетие кампании по изъятию церковных ценностей отмечается в Русской церкви в этом году: по ложному обвинению в сопротивлении изъятию ценностей были осуждены несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры. Эта кампания положила начало массовым репрессиям в отношении Церкви (сейчас новомучеников и исповедников Церкви Русской более 1700 человек).
https://ria.ru/20220813/episkop-1809403536.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
00:22 14.08.2022 (обновлено: 05:22 14.08.2022)
Популяризация греха "сносит у людей крышу", заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: популяризация греха в красивых одеждах "сносит у людей крышу"
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Любовь к красивой одежде является грехом, а его популяризация приводит к тому, что у людей "просто крышу сносит", заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга.
В субботу в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию "Страдалец до Голгофы", посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.
В РПЦ
13 августа вспоминают священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и иже с ним пострадавших священномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они были расстреляны по результатам "Петроградского процесса" в 1922 году. А в 1992 году их причислили к лику святых.
"Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей все трещит – семейная жизнь, нравственность. А сам человек становится слабым и подверженным извне", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, современный либерализм предполагает, что выбор человека и является ценностью. "По этому закону живут большое количество людей, особенно в западных странах. Многие говорят, они живут неплохо. Но надо думать о самом главном — готовность жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки", - заключил патриарх Кирилл.
Столетие кампании по изъятию церковных ценностей отмечается в Русской церкви в этом году: по ложному обвинению в сопротивлении изъятию ценностей были осуждены несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры. Эта кампания положила начало массовым репрессиям в отношении Церкви (сейчас новомучеников и исповедников Церкви Русской более 1700 человек).