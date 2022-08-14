https://ria.ru/20220814/pamyatnik-1809547497.html

Воронежская полиция проверит девушек после нацистского жеста у памятника

Воронежская полиция проверит девушек после нацистского жеста у памятника - РИА Новости, 14.08.2022

Воронежская полиция проверит девушек после нацистского жеста у памятника

Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, поднявшими руки в нацистском приветствии возле... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:01

2022-08-14T20:01

2022-08-14T20:13

происшествия

воронежская область

калач

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, поднявшими руки в нацистском приветствии возле памятника в Воронежской области, сообщает СУСК по региону.Фото двух девочек-подростков, которые стоят на фоне памятника, вытянув правую руку, появились в соцсетях в воскресенье, вызвав резонанс. Сообщалось, это произошло в городе Калач Воронежской области.Как отмечает прокуратура области, по публикациям СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев Калача полиция начала проверку, ход которой надзорное ведомство взяло на контроль."В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает прокуратура.Как информирует СУСК, по поручению руководства следственного управления СК по Воронежской области принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в Калачеевский межрайонный следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки."Кроме того, в рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних", - добавляет следствие.

https://ria.ru/20220812/izbienie-1809137499.html

воронежская область

калач

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, воронежская область, калач, следственный комитет россии (ск рф)