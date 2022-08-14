20:01 14.08.2022 (обновлено: 20:13 14.08.2022)
Воронежская полиция проверит девушек после нацистского жеста у памятника
Полиция начала проверку после нацистского приветствия подростков у памятника под Воронежем
© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
© Depositphotos / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, поднявшими руки в нацистском приветствии возле памятника в Воронежской области, сообщает СУСК по региону.
Фото двух девочек-подростков, которые стоят на фоне памятника, вытянув правую руку, появились в соцсетях в воскресенье, вызвав резонанс. Сообщалось, это произошло в городе Калач Воронежской области.
"В социальных сетях появились фотографии, на которых демонстрируется, что две девушки-подростка совершают противоправные действия на воинском мемориале, расположенном в парке памяти героев Великой Отечественной войны города Калач Воронежской области. Фотографии в последующем получили распространение в средствах массовой информации и медиапространстве", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура области, по публикациям СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев Калача полиция начала проверку, ход которой надзорное ведомство взяло на контроль.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщает прокуратура.
Как информирует СУСК, по поручению руководства следственного управления СК по Воронежской области принято решение ходатайствовать о передаче материала из органов внутренних дел в Калачеевский межрайонный следственный отдел регионального управления СК для дальнейшей проверки.
"Кроме того, в рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних", - добавляет следствие.
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