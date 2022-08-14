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Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики - РИА Новости, 14.08.2022
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Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики
Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики - РИА Новости, 14.08.2022
Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Арифа Алви и Шехбаза Шарифа с 75-летием провозглашения независимости... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:08
2022-08-14T09:26
в мире
россия
пакистан
владимир путин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Арифа Алви и Шехбаза Шарифа с 75-летием провозглашения независимости республики, отметив сотрудничество на антитеррористическом и афганском направлениях, сообщила пресс-служба Кремля.В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что уровень взаимодействия между Россией и Пакистаном будет расти."Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-пакистанских связей на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – говорится, в частности, в телеграмме.
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в мире, россия, пакистан, владимир путин
В мире, Россия, Пакистан, Владимир Путин
09:08 14.08.2022 (обновлено: 09:26 14.08.2022)
 
Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики

Путин поздравил президента и премьера Пакистана с 75-летием независимости республики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Пакистана Арифа Алви и Шехбаза Шарифа с 75-летием провозглашения независимости республики, отметив сотрудничество на антитеррористическом и афганском направлениях, сообщила пресс-служба Кремля.
В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что уровень взаимодействия между Россией и Пакистаном будет расти.
"Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-пакистанских связей на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", – говорится, в частности, в телеграмме.
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