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Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью - РИА Новости, 14.08.2022
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Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью
Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью - РИА Новости, 14.08.2022
Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью
Три человека обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:19
2022-08-14T23:49
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В депздраве отметили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Мужчина от госпитализации отказался.В комплексе городского хозяйства столицы уточнили, что лаборатория АО "МОСГАЗ" не обнаружила утечек сетевого газа на месте происшествия. Сейчас там организован оперативный штаб.Ранее экстренные службы сообщили о трех пострадавших от отравления неизвестным веществом в жилом доме на проспект 40-летия Октября в Москве. На месте происшествия работают подразделения столичного главка МЧС.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгаз
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мосгаз
23:19 14.08.2022 (обновлено: 23:49 14.08.2022)
 
Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью

Депздрав: на юго-востоке Москвы три человека обратились за помощью с признаками отравления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи на улице Москвы
Машина скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Жители дома эвакуированы, трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — заявили в ведомстве.

В депздраве отметили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Мужчина от госпитализации отказался.
В комплексе городского хозяйства столицы уточнили, что лаборатория АО "МОСГАЗ" не обнаружила утечек сетевого газа на месте происшествия. Сейчас там организован оперативный штаб.
Ранее экстренные службы сообщили о трех пострадавших от отравления неизвестным веществом в жилом доме на проспект 40-летия Октября в Москве. На месте происшествия работают подразделения столичного главка МЧС.
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