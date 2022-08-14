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Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью

Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью - РИА Новости, 14.08.2022

Три жителя дома в ЮВАО с признаками отравления обратились за помощью

Три человека обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:19

2022-08-14T23:19

2022-08-14T23:49

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В депздраве отметили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Мужчина от госпитализации отказался.В комплексе городского хозяйства столицы уточнили, что лаборатория АО "МОСГАЗ" не обнаружила утечек сетевого газа на месте происшествия. Сейчас там организован оперативный штаб.Ранее экстренные службы сообщили о трех пострадавших от отравления неизвестным веществом в жилом доме на проспект 40-летия Октября в Москве. На месте происшествия работают подразделения столичного главка МЧС.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгаз