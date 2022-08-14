https://ria.ru/20220814/otpusk-1809448656.html

Эксперт объяснила, как сохранить отпуск, если накануне заболели COVID-19

Эксперт объяснила, как сохранить отпуск, если накануне заболели COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2022

Эксперт объяснила, как сохранить отпуск, если накануне заболели COVID-19

Продлить или перенести отпуск в России на другое время, если перед ним вы заболели коронавирусом или чем-то другим, можно, но для этого следует обратиться в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T05:37

2022-08-14T05:37

2022-08-14T05:37

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Продлить или перенести отпуск в России на другое время, если перед ним вы заболели коронавирусом или чем-то другим, можно, но для этого следует обратиться в медучреждение и получить листок временной нетрудоспособности, рассказала РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова."Но, чтобы отпуск не "сгорел", нужно обратиться в медицинскую организацию за оформлением листка нетрудоспособности. Если вы подозреваете коронавирусную инфекцию, вызовите врача на дом", - добавила эксперт.По ее словам, если болезнь будет подтверждена и вам будет выдан листок нетрудоспособности, обязательно уведомите об этом своего работодателя. Сделать это можно, например, по электронной почте, с последующей подачей оригинала заявления. "Это нужно сделать, чтобы, во-первых, работодатель понял причину, по которой вы отсутствуете на работе или не выполняете свои должностные обязанности, а, во-вторых, если болезнь наступила накануне отпуска, нужно будет решить вопрос, что делать с отпуском", - заметила Голованова.В этом случае, говорит она, есть два варианта. "Первый - отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. Второй - весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время (уйти в отпуск в другой месяц) и отгулять отпуск позже", - подчеркнула эксперт.Причем, заметила она, если вы решите продлить отпуск на те дни, что совпали с болезнью, работодатель не вправе вам отказать. "Если вы решите перенести отпуск на другое время, нужно будет договариваться с работодателем о новом сроке вашего отпуска", - заключила Голованова.

https://ria.ru/20220813/bonusy-1809315657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19