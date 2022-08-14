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Захарова прокомментировала проверку отчета Amnesty International по Украине - РИА Новости, 14.08.2022
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Захарова прокомментировала проверку отчета Amnesty International по Украине
Захарова прокомментировала проверку отчета Amnesty International по Украине - РИА Новости, 14.08.2022
Захарова прокомментировала проверку отчета Amnesty International по Украине
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала готовящуюся проверку доклада Amnesty International о нарушениях военного права со... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:05
2022-08-14T15:03
в мире
мария захарова
amnesty international
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украина
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала готовящуюся проверку доклада Amnesty International о нарушениях военного права со стороны ВСУ. По ее словам, Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном."Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему как диктатуру", — написала дипломат в Telegram-канале.В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало резкую критику со стороны киевских властей, а также некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация ответила на это, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что доклад проверят "независимые эксперты". В AI заявили, что хотят "понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека".Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссией называется проведение исследований и принятие мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека. Организация получает финансирование от правительств некоторых стран и международных структур, в том числе от Госдепартамента США, британских властей, Еврокомиссии. По сведениям СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".
https://ria.ru/20220810/vsu-1808656022.html
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в мире, мария захарова, amnesty international, киев, украина, сша, джордж сорос
В мире, Мария Захарова, Amnesty International, Киев, Украина, США, Джордж Сорос
12:05 14.08.2022 (обновлено: 15:03 14.08.2022)
 
Захарова прокомментировала проверку отчета Amnesty International по Украине

Захарова считает, что Запад не устраивают итоги отчета Amnesty International по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала готовящуюся проверку доклада Amnesty International о нарушениях военного права со стороны ВСУ.
По ее словам, Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном.
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"Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему как диктатуру", — написала дипломат в Telegram-канале.
В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало резкую критику со стороны киевских властей, а также некоторых иностранных политиков и СМИ.
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Организация ответила на это, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что доклад проверят "независимые эксперты". В AI заявили, что хотят "понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь из этого уроки и улучшить работу в области прав человека".
Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссией называется проведение исследований и принятие мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека. Организация получает финансирование от правительств некоторых стран и международных структур, в том числе от Госдепартамента США, британских властей, Еврокомиссии. По сведениям СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".
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