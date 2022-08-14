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В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски - РИА Новости, 14.08.2022
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В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски - РИА Новости, 14.08.2022
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски
В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:14
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россия
происшествия
москва
челябинск
краснодар
сочи
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МОСКВА,14 авг - РИА Новости. В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение"*, которая поддерживает нацбатальон "Азов"**, - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске.Источник подчеркнул, что уголовное дело, о котором идет речь, - осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ).*Деятельность организации признана нежелательной в России**Запрещенная в России террористическая организация
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россия, происшествия, москва, челябинск, краснодар, сочи
Россия, Происшествия, Москва, Челябинск, Краснодар, Сочи
15:14 14.08.2022 (обновлено: 17:24 14.08.2022)
 
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски

Источник сообщил об обысках в ячейках поддерживающей "Азов"** секты "Новое поколение"*

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА,14 авг - РИА Новости. В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение"*, которая поддерживает нацбатальон "Азов"**, - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске.
Источник подчеркнул, что уголовное дело, о котором идет речь, - осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ).
*Деятельность организации признана нежелательной в России
**Запрещенная в России террористическая организация
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