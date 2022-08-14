https://ria.ru/20220814/obyski-1809501782.html
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски - РИА Новости, 14.08.2022
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски
В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:14
2022-08-14T15:14
2022-08-14T17:24
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происшествия
москва
челябинск
краснодар
сочи
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МОСКВА,14 авг - РИА Новости. В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение"*, которая поддерживает нацбатальон "Азов"**, - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске.Источник подчеркнул, что уголовное дело, о котором идет речь, - осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ).*Деятельность организации признана нежелательной в России**Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html
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Россия, Происшествия, Москва, Челябинск, Краснодар, Сочи
15:14 14.08.2022 (обновлено: 17:24 14.08.2022)
В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски
Источник сообщил об обысках в ячейках поддерживающей "Азов"** секты "Новое поколение"*