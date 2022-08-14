https://ria.ru/20220814/obyski-1809501782.html

В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски

В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски - РИА Новости, 14.08.2022

В ячейках секты "Новое поколение"* проходят обыски

В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:14

2022-08-14T15:14

2022-08-14T17:24

россия

происшествия

москва

челябинск

краснодар

сочи

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МОСКВА,14 авг - РИА Новости. В нескольких регионах России в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение"*, поддерживающей нацбатальон "Азов"**, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение"*, которая поддерживает нацбатальон "Азов"**, - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске.Источник подчеркнул, что уголовное дело, о котором идет речь, - осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ).*Деятельность организации признана нежелательной в России**Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html

россия

москва

челябинск

краснодар

сочи

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва, челябинск, краснодар, сочи