https://ria.ru/20220814/obstrel-1809478883.html

Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра

Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра

Украинские войска почти за два часа дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:26

2022-08-14T12:26

2022-08-14T12:44

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 – населённый пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины открыли огонь по Старомихайловке и Киевскому району Донецка, выпустив по населенным пунктам пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220814/donbass-1809461889.html

https://ria.ru/20220813/obstrel-1809422095.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика