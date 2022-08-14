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Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.08.2022
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Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра
Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра
Украинские войска почти за два часа дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:26
2022-08-14T12:44
в мире
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 – населённый пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины открыли огонь по Старомихайловке и Киевскому району Донецка, выпустив по населенным пунктам пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220814/donbass-1809461889.html
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в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
12:26 14.08.2022 (обновлено: 12:44 14.08.2022)
 
Украинские войска дважды обстреляли Еленовку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Еленовку шестью снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 – населённый пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
09:24Специальная военная операция на Украине
Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками
Кроме того, войска Украины открыли огонь по Старомихайловке и Киевскому району Донецка, выпустив по населенным пунктам пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 20:37Специальная военная операция на Украине
В Горловке после обстрела обесточены школа и детский сад
 
В миреДонецкая Народная Республика
 
 
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