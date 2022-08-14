Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза
Украинские боевики за 20 минут обстреляли Ясиноватую, Докучаевск, Горловку и Макеевку
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.01 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 08.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.