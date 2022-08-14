https://ria.ru/20220814/obstrel-1809459539.html

Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза

Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза

Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:06

2022-08-14T09:06

2022-08-14T09:06

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.01 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 08.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина