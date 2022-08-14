Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/obstrel-1809459539.html
Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза
Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза
Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:06
2022-08-14T09:06
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:35:3139:1800_1920x0_80_0_0_153cb885e1f49927047ec59b2bde4260.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.01 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 08.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805501729_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7d849a62cb0789562244be3d1b71bdd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина
09:06 14.08.2022
 
Украинские войска за 20 минут обстреляли территорию ДНР четыре раза

Украинские боевики за 20 минут обстреляли Ясиноватую, Докучаевск, Горловку и Макеевку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.01 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 08.16 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
08:48
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала