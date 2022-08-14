Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220814/neft-1809443276.html
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью
Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T01:07
2022-08-14T05:21
война в сирии
в мире
сирия
ирак
дейр-эз-зор (мухафаза)
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_67:0:3072:1690_1920x0_80_0_0_4bdb47c053189f16c4518f03ce87cb9e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.Согласно источникам в поселении Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, колонна из 89 цистерн выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html
сирия
ирак
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_253:0:2672:1815_1920x0_80_0_0_8e7f4c3fcef01ce69123adc62ffd6ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, ирак, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, Ирак, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Вооруженные силы США
01:07 14.08.2022 (обновлено: 05:21 14.08.2022)
 
СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью

SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью

© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.
Согласно источникам в поселении Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, колонна из 89 цистерн выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".
Сирийский военный
Вчера, 19:34
Сирия передала Ираку пятьдесят задержанных боевиков ИГ*
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
 
Война в СирииВ миреСирияИракДейр-эз-Зор (мухафаза)Вооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала