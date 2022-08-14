https://ria.ru/20220814/neft-1809443276.html

СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью

СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 90 цистерн с нефтью

Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T01:07

2022-08-14T01:07

2022-08-14T05:21

война в сирии

в мире

сирия

ирак

дейр-эз-зор (мухафаза)

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 89 цистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.Согласно источникам в поселении Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, колонна из 89 цистерн выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20220813/boeviki-1809414186.html

сирия

ирак

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, ирак, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша