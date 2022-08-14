https://ria.ru/20220814/nato-1809467006.html

В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP

В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP - РИА Новости, 14.08.2022

В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP

Страны восточного фланга НАТО попросили США ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории, пишет газета The... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:06

2022-08-14T10:06

2022-08-14T12:05

в мире

нато

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО попросили США ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории, пишет газета The Washington Post."Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам потребуется для сдерживания России", — заявил глава Минобороны Эстонии Кусти Сальм. Польша, в свою очередь, ожидает от США обещанные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams. Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох уже обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном необходимость обеспечения более оперативного реагирования американского оборонного производства на растущие угрозы.Автор напомнил, что в последние месяцы многие восточноевропейские страны поставляли Украине вооружения из собственных запасов. При этом неназванный представитель Пентагона признал, что Западу в какой-то момент потребуется восполнить этот военный потенциал, но сколько времени это займет, он не уточнил. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220814/kadyrov-1809464976.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия