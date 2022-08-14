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В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP - РИА Новости, 14.08.2022
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В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP
В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP - РИА Новости, 14.08.2022
В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP
Страны восточного фланга НАТО попросили США ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории, пишет газета The... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:06
2022-08-14T12:05
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО попросили США ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории, пишет газета The Washington Post."Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам потребуется для сдерживания России", — заявил глава Минобороны Эстонии Кусти Сальм. Польша, в свою очередь, ожидает от США обещанные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams. Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох уже обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном необходимость обеспечения более оперативного реагирования американского оборонного производства на растущие угрозы.Автор напомнил, что в последние месяцы многие восточноевропейские страны поставляли Украине вооружения из собственных запасов. При этом неназванный представитель Пентагона признал, что Западу в какой-то момент потребуется восполнить этот военный потенциал, но сколько времени это займет, он не уточнил. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220814/kadyrov-1809464976.html
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в мире, нато, россия
В мире, НАТО, Россия
10:06 14.08.2022 (обновлено: 12:05 14.08.2022)
 
В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP

WP: страны Восточной Европы попросили США ускорить поставки оружия для сдерживания России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Страны восточного фланга НАТО попросили США ускорить поставки вооружений, а также расширить присутствие американских военных на их территории, пишет газета The Washington Post.
"Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам потребуется для сдерживания России", — заявил глава Минобороны Эстонии Кусти Сальм.
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Польша, в свою очередь, ожидает от США обещанные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams. Глава Бюро национальной безопасности Павел Солох уже обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном необходимость обеспечения более оперативного реагирования американского оборонного производства на растущие угрозы.
Автор напомнил, что в последние месяцы многие восточноевропейские страны поставляли Украине вооружения из собственных запасов. При этом неназванный представитель Пентагона признал, что Западу в какой-то момент потребуется восполнить этот военный потенциал, но сколько времени это займет, он не уточнил.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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