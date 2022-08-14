https://ria.ru/20220814/naezd-1809467394.html

Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании

Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании - РИА Новости, 14.08.2022

Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании

Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:11

2022-08-14T10:11

2022-08-14T11:12

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.Телеканал ранее сообщал о 13 пострадавших. Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшем в Нескопеке и унесшем жизни десяти человек.По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, пенсильвания