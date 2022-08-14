Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/naezd-1809467394.html
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании - РИА Новости, 14.08.2022
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:11
2022-08-14T11:12
в мире
сша
пенсильвания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc2d582ce5495b0b1fca96d9d6200eb8.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.Телеканал ранее сообщал о 13 пострадавших. Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшем в Нескопеке и унесшем жизни десяти человек.По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.
https://ria.ru/20220608/naezdy-1793960835.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6349da120373e4e557a3db626702ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания
В мире, США, Пенсильвания
10:11 14.08.2022 (обновлено: 11:12 14.08.2022)
 
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании

При наезде автомобиля на толпу в Пенсильвании один человек погиб и 17 пострадали

© AP Photo / Matt RourkeПолиция в Пенсильвании, США
Полиция в Пенсильвании, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Полиция в Пенсильвании, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
Телеканал ранее сообщал о 13 пострадавших. Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшем в Нескопеке и унесшем жизни десяти человек.
По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.
На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:21
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2022 годах
 
В миреСШАПенсильвания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала