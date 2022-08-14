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Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании - РИА Новости, 14.08.2022
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:11
2022-08-14T10:11
2022-08-14T11:12
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.Телеканал ранее сообщал о 13 пострадавших. Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшем в Нескопеке и унесшем жизни десяти человек.По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, пенсильвания
В мире, США, Пенсильвания
10:11 14.08.2022 (обновлено: 11:12 14.08.2022)
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей в Пенсильвании
При наезде автомобиля на толпу в Пенсильвании один человек погиб и 17 пострадали
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости.
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в городке Бервик в американском штате Пенсильвания, число пострадавших возросло до 17, позже водитель убил женщину в городе Нескопек, передает телеканал NBC
со ссылкой на местную полицию.
Телеканал ранее сообщал о 13 пострадавших. Люди собрались около бара для сбора средств для семей жертв пожара, произошедшем в Нескопеке и унесшем жизни десяти человек.
По словам правоохранителя Энтони Петроски, после происшествия в Бервике, подозреваемый убил женщину в городе Нескопек, где и был задержан правоохранителями.
На данный момент личность водителя не раскрывают и не указывают, какие обвинения ему могут быть предъявлены. Полиция пытается выяснить, умышленно ли водитель въехал в толпу в Бервике. Личности погибших также не разглашаются.