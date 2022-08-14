https://ria.ru/20220814/moskva-1809563089.html

Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества

Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества - РИА Новости, 14.08.2022

Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества

Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:56

2022-08-14T21:56

2022-08-14T23:08

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия."Наши подразделения на месте, проводят вентилирование подъездов", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что ЧП произошло по адресу Проспект 40 лет Октября, дом 11.

https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html

россия

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)