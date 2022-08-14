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Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества - РИА Новости, 14.08.2022
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Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества
Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества - РИА Новости, 14.08.2022
Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества
Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:56
2022-08-14T23:08
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия."Наши подразделения на месте, проводят вентилирование подъездов", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что ЧП произошло по адресу Проспект 40 лет Октября, дом 11.
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россия
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:56 14.08.2022 (обновлено: 23:08 14.08.2022)
 
Источник: в Москве три человека пострадали от неизвестного вещества

Источник: на юго-востоке Москвы три человека пострадали от неизвестного вещества

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека, в том числе и медики, пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. Экстренные службы проводят проверку", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.
"Наши подразделения на месте, проводят вентилирование подъездов", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что ЧП произошло по адресу Проспект 40 лет Октября, дом 11.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:21
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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