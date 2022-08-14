https://ria.ru/20220814/morzh-1809496716.html

В Осло усыпили моржиху Фрейю

В Осло усыпили моржиху Фрейю - РИА Новости, 14.08.2022

В Осло усыпили моржиху Фрейю

Специалисты норвежского управления по рыболовству усыпили ставшую любимицей жителей Осло моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей, сообщается в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:34

2022-08-14T14:34

2022-08-14T14:34

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МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты норвежского управления по рыболовству усыпили ставшую любимицей жителей Осло моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей, сообщается в пресс-релизе управления.Отмечается, что процедура эвтаназии была проведена в воскресенье рано утром. "Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека", – приводятся в сообщении слова главы управления Франка Бакке-Йенсена.Как сообщается, моржиху усыпили гуманным способом, в соответствии с действующими процедурами и правилами эвтаназии морских млекопитающих. Туша животного была передана специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.В пресс-релизе уточняется, что на прошлой неделе стало ясно, что жители Осло и туристы проигнорировали рекомендацию держаться на расстоянии от моржихи Фрейи – люди подходили погладить и сфотографироваться с млекопитающим, поселившимся в Осло-фьорде. Таким образом, специалисты управления пришли к выводу, что вероятность потенциальной угрозы для людей была высокой, а благополучие животного не поддерживалось.При этом специалисты изучали разные варианты разрешения этой ситуации, однако перемещение животного оказалось невозможным, а принцип "жизнь и безопасность людей на первом месте", - превыше всего, отметили в директорате.Как ранее сообщали норвежские СМИ, моржиху, которая приплыла в Осло-фьорд, назвали Фрейей. Она затопила несколько лодок и неоднократно попадала на видео. Однако никто не думал прогонять 600-килограммовое животное – многие жители и гости столицы фотографировались с ней, снимали игры млекопитающего на видео. Утверждалось, что Фрейю раньше замечали в Британии, Нидерландах, Швеции и Дании, однако подтверждений тому, что это было одно и то же животное, нет.

https://ria.ru/20220704/morzh-1800186916.html

https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html

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осло, в мире, норвегия