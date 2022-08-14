Рейтинг@Mail.ru
В Осло усыпили моржиху Фрейю - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/morzh-1809496716.html
В Осло усыпили моржиху Фрейю
В Осло усыпили моржиху Фрейю - РИА Новости, 14.08.2022
В Осло усыпили моржиху Фрейю
Специалисты норвежского управления по рыболовству усыпили ставшую любимицей жителей Осло моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей, сообщается в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:34
2022-08-14T14:34
осло
в мире
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148963/04/1489630486_0:309:5852:3601_1920x0_80_0_0_8cd3cbdc44c90665075955c769b19be5.jpg
МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты норвежского управления по рыболовству усыпили ставшую любимицей жителей Осло моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей, сообщается в пресс-релизе управления.Отмечается, что процедура эвтаназии была проведена в воскресенье рано утром. "Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека", – приводятся в сообщении слова главы управления Франка Бакке-Йенсена.Как сообщается, моржиху усыпили гуманным способом, в соответствии с действующими процедурами и правилами эвтаназии морских млекопитающих. Туша животного была передана специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.В пресс-релизе уточняется, что на прошлой неделе стало ясно, что жители Осло и туристы проигнорировали рекомендацию держаться на расстоянии от моржихи Фрейи – люди подходили погладить и сфотографироваться с млекопитающим, поселившимся в Осло-фьорде. Таким образом, специалисты управления пришли к выводу, что вероятность потенциальной угрозы для людей была высокой, а благополучие животного не поддерживалось.При этом специалисты изучали разные варианты разрешения этой ситуации, однако перемещение животного оказалось невозможным, а принцип "жизнь и безопасность людей на первом месте", - превыше всего, отметили в директорате.Как ранее сообщали норвежские СМИ, моржиху, которая приплыла в Осло-фьорд, назвали Фрейей. Она затопила несколько лодок и неоднократно попадала на видео. Однако никто не думал прогонять 600-килограммовое животное – многие жители и гости столицы фотографировались с ней, снимали игры млекопитающего на видео. Утверждалось, что Фрейю раньше замечали в Британии, Нидерландах, Швеции и Дании, однако подтверждений тому, что это было одно и то же животное, нет.
https://ria.ru/20220704/morzh-1800186916.html
https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html
осло
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148963/04/1489630486_321:0:5533:3909_1920x0_80_0_0_8fcc15bd91311a5439b4db6b84e454cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
осло, в мире, норвегия
Осло, В мире, Норвегия
14:34 14.08.2022
 
В Осло усыпили моржиху Фрейю

В Осло усыпили любимицу жителей моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности

© AP Photo / DPA/Axel HeimkenМорж в зоопарке Хагенбека, Гамбург
Морж в зоопарке Хагенбека, Гамбург - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / DPA/Axel Heimken
Морж в зоопарке Хагенбека, Гамбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты норвежского управления по рыболовству усыпили ставшую любимицей жителей Осло моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей, сообщается в пресс-релизе управления.
Отмечается, что процедура эвтаназии была проведена в воскресенье рано утром. "Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека", – приводятся в сообщении слова главы управления Франка Бакке-Йенсена.
Самка моржа - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 19:56Туризм
Морж, "гостивший" на Куршской косе, плывет обратно в Петербург
Как сообщается, моржиху усыпили гуманным способом, в соответствии с действующими процедурами и правилами эвтаназии морских млекопитающих. Туша животного была передана специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.
В пресс-релизе уточняется, что на прошлой неделе стало ясно, что жители Осло и туристы проигнорировали рекомендацию держаться на расстоянии от моржихи Фрейи – люди подходили погладить и сфотографироваться с млекопитающим, поселившимся в Осло-фьорде. Таким образом, специалисты управления пришли к выводу, что вероятность потенциальной угрозы для людей была высокой, а благополучие животного не поддерживалось.
При этом специалисты изучали разные варианты разрешения этой ситуации, однако перемещение животного оказалось невозможным, а принцип "жизнь и безопасность людей на первом месте", - превыше всего, отметили в директорате.
Как ранее сообщали норвежские СМИ, моржиху, которая приплыла в Осло-фьорд, назвали Фрейей. Она затопила несколько лодок и неоднократно попадала на видео. Однако никто не думал прогонять 600-килограммовое животное – многие жители и гости столицы фотографировались с ней, снимали игры млекопитающего на видео. Утверждалось, что Фрейю раньше замечали в Британии, Нидерландах, Швеции и Дании, однако подтверждений тому, что это было одно и то же животное, нет.
Одна из нерп, выпущенных в Ладожское озеро после лечения - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 19:04Хорошие новости
Власти Санкт-Петербурга рассказали о спасении двух ладожских нерп
 
ОслоВ миреНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала