В Осло усыпили моржиху Фрейю
В Осло усыпили любимицу жителей моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности
© AP Photo / DPA/Axel HeimkenМорж в зоопарке Хагенбека, Гамбург
© AP Photo / DPA/Axel Heimken
Морж в зоопарке Хагенбека, Гамбург. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Специалисты норвежского управления по рыболовству усыпили ставшую любимицей жителей Осло моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей, сообщается в пресс-релизе управления.
Отмечается, что процедура эвтаназии была проведена в воскресенье рано утром. "Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека", – приводятся в сообщении слова главы управления Франка Бакке-Йенсена.
Как сообщается, моржиху усыпили гуманным способом, в соответствии с действующими процедурами и правилами эвтаназии морских млекопитающих. Туша животного была передана специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.
В пресс-релизе уточняется, что на прошлой неделе стало ясно, что жители Осло и туристы проигнорировали рекомендацию держаться на расстоянии от моржихи Фрейи – люди подходили погладить и сфотографироваться с млекопитающим, поселившимся в Осло-фьорде. Таким образом, специалисты управления пришли к выводу, что вероятность потенциальной угрозы для людей была высокой, а благополучие животного не поддерживалось.
При этом специалисты изучали разные варианты разрешения этой ситуации, однако перемещение животного оказалось невозможным, а принцип "жизнь и безопасность людей на первом месте", - превыше всего, отметили в директорате.
Как ранее сообщали норвежские СМИ, моржиху, которая приплыла в Осло-фьорд, назвали Фрейей. Она затопила несколько лодок и неоднократно попадала на видео. Однако никто не думал прогонять 600-килограммовое животное – многие жители и гости столицы фотографировались с ней, снимали игры млекопитающего на видео. Утверждалось, что Фрейю раньше замечали в Британии, Нидерландах, Швеции и Дании, однако подтверждений тому, что это было одно и то же животное, нет.