https://ria.ru/20220814/minoborony-1809483395.html

Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР

Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022

Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:06

2022-08-14T13:06

2022-08-14T14:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

северск

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Артемовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html

донецкая народная республика

артемовск

северск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, артемовск, северск