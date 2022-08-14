https://ria.ru/20220814/minoborony-1809483395.html
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:06
2022-08-14T13:06
2022-08-14T14:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
северск
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Артемовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html
донецкая народная республика
артемовск
северск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, артемовск, северск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Северск
13:06 14.08.2022 (обновлено: 14:32 14.08.2022)
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР