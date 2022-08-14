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Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/minoborony-1809483395.html
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:06
2022-08-14T14:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
северск
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Артемовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220814/donbass-1809482002.html
донецкая народная республика
артемовск
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, артемовск, северск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Северск
13:06 14.08.2022 (обновлено: 14:32 14.08.2022)
 
Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР

Российские силы подавили украинский взвод РСЗО "Град" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Артемовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
12:57Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСеверск
 
 
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