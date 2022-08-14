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В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток" - РИА Новости, 14.08.2022
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В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток" - РИА Новости, 14.08.2022
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
Жительница Донецка и ее ребенок подорвались на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T08:48
2022-08-14T09:48
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Жительница Донецка и ее ребенок подорвались на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения получили ребенок и женщина по улице Бирюзова", — говорится в публикации.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР из реактивных систем залпового огня "Ураган", с помощью которых производится дистанционное минирование. Так, за последние недели от срабатывания "Лепестков" пострадали не менее 40 человек, в том числе двое детей. Один из подорвавшихся на мине впоследствии скончался в больнице.Применение таких противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220813/donetsk-1809421203.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, оон
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Кировский район, ООН
08:48 14.08.2022 (обновлено: 09:48 14.08.2022)
 
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"

Женщина и ребенок пострадали в Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Жительница Донецка и ее ребенок подорвались на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения получили ребенок и женщина по улице Бирюзова", — говорится в публикации.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР из реактивных систем залпового огня "Ураган", с помощью которых производится дистанционное минирование. Так, за последние недели от срабатывания "Лепестков" пострадали не менее 40 человек, в том числе двое детей. Один из подорвавшихся на мине впоследствии скончался в больнице.
Применение таких противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Кировский районООН
 
 
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