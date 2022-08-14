https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"

В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток" - РИА Новости, 14.08.2022

В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"

Жительница Донецка и ее ребенок подорвались на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:48

2022-08-14T08:48

2022-08-14T09:48

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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Жительница Донецка и ее ребенок подорвались на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения получили ребенок и женщина по улице Бирюзова", — говорится в публикации.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР из реактивных систем залпового огня "Ураган", с помощью которых производится дистанционное минирование. Так, за последние недели от срабатывания "Лепестков" пострадали не менее 40 человек, в том числе двое детей. Один из подорвавшихся на мине впоследствии скончался в больнице.Применение таких противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220813/donetsk-1809421203.html

https://ria.ru/20220813/zavod-1809403127.html

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донецк (днр)

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, оон