08:48 14.08.2022 (обновлено: 09:48 14.08.2022)
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
Женщина и ребенок пострадали в Кировском районе Донецка из-за мины "Лепесток"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Жительница Донецка и ее ребенок подорвались на противопехотной мине "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения получили ребенок и женщина по улице Бирюзова", — говорится в публикации.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР из реактивных систем залпового огня "Ураган", с помощью которых производится дистанционное минирование. Так, за последние недели от срабатывания "Лепестков" пострадали не менее 40 человек, в том числе двое детей. Один из подорвавшихся на мине впоследствии скончался в больнице.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.