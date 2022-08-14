https://ria.ru/20220814/mina-1809446841.html

На "Армии-2022" впервые покажут новейшую мину против морских десантов

На "Армии-2022" впервые покажут новейшую мину против морских десантов - РИА Новости, 14.08.2022

На "Армии-2022" впервые покажут новейшую мину против морских десантов

Новейшую противодесантную мину ПДМ-МД для обороны прибрежных зон впервые представят на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T03:36

2022-08-14T03:36

2022-08-14T03:36

новое оружие россии

безопасность

владислав шурыгин

кубинка

россия

цнииточмаш

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Новейшую противодесантную мину ПДМ-МД для обороны прибрежных зон впервые представят на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости гендиректор разработчика – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входит в концерн "Калашников") Олег Морозов.Выставка пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке."На Форуме "Армия-2022" ЦНИИточмаш представит новые разработки: противодесантная мина ПДМ-МД. Разработана в рамках ОКР "Поверхность". Предназначена для обороны прибрежной зоны. Разработка прошла государственные испытания в 2019-2020 годах. Мина предназначена для использования в водной и воздушной средах, обладает интеллектуальной системой функционирования, способна выполнять задачи при отсутствии или уничтожении систем внешнего управления и контроля", - сказал Морозов.Как пояснил РИА Новости военный эксперт Владислав Шурыгин, актуальность создания новых мин против морских десантов показала военная спецоперация на Украине."Достаточно значительный объем боевых действий связан с водной средой – побережьем, реками и так далее. Надежно прикрыть их от удара противника – задача весьма важная. Для морского побережья пока прямой угрозы нет, но учитывая развитие ситуации в мире, и здесь может потребоваться серьезная защита. Тем более, что у России почти 40 тысяч километров морского побережья", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20220814/raptor-1809446648.html

кубинка

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безопасность, владислав шурыгин, кубинка, россия, цнииточмаш, форум "армия-2022"