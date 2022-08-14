https://ria.ru/20220814/med-1809442700.html
Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда
Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда - РИА Новости, 14.08.2022
Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда
Мед очень полезен, но у некоторых людей может быть скрытая непереносимость этого продукта. Как она проявляется, объяснила в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T02:10
2022-08-14T02:10
2022-08-14T02:10
общество
маргарита королева
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:210:2313:1511_1920x0_80_0_0_f1957771dad3c9b7eb2fd221b91d098a.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мед очень полезен, но у некоторых людей может быть скрытая непереносимость этого продукта. Как она проявляется, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.В состав меда входят различные биологически активные вещества, оказывающие благотворное воздействие на организм. Однако этот продукт может вызывать и нежелательные реакции, причем не всегда очевидные, предупредила Королева.Подобно аллергии, скрытая непереносимость тех или иных продуктов связана с индивидуальными особенностями организма. Недомогания, к которым она приводит, могут проявляться не сразу, это не быстрая реакция, уточнила диетолог. Возможные признаки скрытой непереносимости меда – экзема, головные боли, задержка жидкости в организме."Если у человека есть явные кожные проблемы – экзема, псориаз, если у человека задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если у него существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда", – отметила Королева.Злоупотреблять медом не стоит, даже если организм хорошо воспринимает этот продукт, считает диетолог."Меда не должно быть в избытке: двух, иногда трех чайных ложек меда в день вполне достаточно, чтобы побаловать вкусовые рецепторы. Чтобы сохранить работоспособность в условиях больших перерывов между приемами пищи, достаточно съедать половину чайной ложки меда пару раз в день, это поможет поддержать уровень сахара", – посоветовала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20220725/med-1804725151.html
https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:208:2313:1943_1920x0_80_0_0_3088366069664c6e49907e3bdddcf6ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита королева, здоровье - общество
Общество, Маргарита Королева, Здоровье - Общество
Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда
Диетолог Королева предупредила о недомоганиях при скрытой непереносимости меда
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Мед очень полезен, но у некоторых людей может быть скрытая непереносимость этого продукта. Как она проявляется, объяснила
в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
В состав меда входят различные биологически активные вещества, оказывающие благотворное воздействие на организм. Однако этот продукт может вызывать и нежелательные реакции, причем не всегда очевидные, предупредила Королева.
"Скрытая непереносимость – это накопленная реакция иммунной системы на продукты, усваивать которые у организма нет физиологической возможности. Употребление таких продуктов приводит к снижению иммунитета, к различным проблемам со здоровьем. Причем эти проблемы обычно сложно связать с работой кишечника", – сказала она.
Подобно аллергии, скрытая непереносимость тех или иных продуктов связана с индивидуальными особенностями организма. Недомогания, к которым она приводит, могут проявляться не сразу, это не быстрая реакция, уточнила диетолог. Возможные признаки скрытой непереносимости меда – экзема, головные боли, задержка жидкости в организме.
"Если у человека есть явные кожные проблемы – экзема, псориаз, если у человека задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если у него существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда", – отметила Королева.
Злоупотреблять медом не стоит, даже если организм хорошо воспринимает этот продукт, считает диетолог.
"Меда не должно быть в избытке: двух, иногда трех чайных ложек меда в день вполне достаточно, чтобы побаловать вкусовые рецепторы. Чтобы сохранить работоспособность в условиях больших перерывов между приемами пищи, достаточно съедать половину чайной ложки меда пару раз в день, это поможет поддержать уровень сахара", – посоветовала Маргарита Королева
в интервью радио Sputnik.