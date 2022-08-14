https://ria.ru/20220814/med-1809442700.html

Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда

Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда - РИА Новости, 14.08.2022

Врач назвала симптомы скрытой непереносимости меда

Мед очень полезен, но у некоторых людей может быть скрытая непереносимость этого продукта. Как она проявляется, объяснила в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T02:10

2022-08-14T02:10

2022-08-14T02:10

общество

маргарита королева

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мед очень полезен, но у некоторых людей может быть скрытая непереносимость этого продукта. Как она проявляется, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.В состав меда входят различные биологически активные вещества, оказывающие благотворное воздействие на организм. Однако этот продукт может вызывать и нежелательные реакции, причем не всегда очевидные, предупредила Королева.Подобно аллергии, скрытая непереносимость тех или иных продуктов связана с индивидуальными особенностями организма. Недомогания, к которым она приводит, могут проявляться не сразу, это не быстрая реакция, уточнила диетолог. Возможные признаки скрытой непереносимости меда – экзема, головные боли, задержка жидкости в организме."Если у человека есть явные кожные проблемы – экзема, псориаз, если у человека задержка жидкости в организме при нормальной работе щитовидной железы и здоровых почках, если у него существенно снизились когнитивные функции, часто бывают головные боли, депрессивные состояния, аутоиммунные проблемы любой локализации, нарушается работа пищеварительной системы, меняется состав микробиома, нужно обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость меда", – отметила Королева.Злоупотреблять медом не стоит, даже если организм хорошо воспринимает этот продукт, считает диетолог."Меда не должно быть в избытке: двух, иногда трех чайных ложек меда в день вполне достаточно, чтобы побаловать вкусовые рецепторы. Чтобы сохранить работоспособность в условиях больших перерывов между приемами пищи, достаточно съедать половину чайной ложки меда пару раз в день, это поможет поддержать уровень сахара", – посоветовала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20220725/med-1804725151.html

https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, маргарита королева, здоровье - общество