https://ria.ru/20220814/mashuk-1809573042.html

В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"

В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук" - РИА Новости, 14.08.2022

В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"

Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, на нем собрались участники из РФ, Донбасса и Запорожья. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:53

2022-08-14T23:53

2022-08-14T23:53

общество

сергей меняйло

пятигорск

россия

донбасс

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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, на нем собрались участники из РФ, Донбасса и Запорожья.По его словам, чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем проще будет друг с другом работать. "Вот чего мы ожидаем от "Машука" и всегда эта задача будет за ним сохраняться", - добавил глава региона.В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что самое главное - это возможность молодежи раскрыть свои таланты и способности."Тут собралась активная, талантливая молодежь, которая хочет что-то сделать. На форумах рождаются сумасшедшие идеи, которые потом выстреливают. То, чего не хватает иногда нам всем, потому что мы привыкли к определенным стандартам. Хорошо, что расширяются границы форума: он был Северо-Кавказский, а стал всероссийский. Интеграция - это самый классный критерий всех форумных кампаний. Вся молодежь - это будущее России, поэтому от того, какая она будет, зависит будущее страны", - подчеркнул Меняйло.Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года.

https://ria.ru/20220519/uchitelya-1789591287.html

пятигорск

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей меняйло, пятигорск, россия, донбасс