В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"
В Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум "Машук"
Вид на город Пятигорск с горы Машук. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, на нем собрались участники из РФ, Донбасса и Запорожья.
"Мы не должны забывать, что сегодня здесь присутствует молодежь Донбасса - ЛНР и ДНР, Запорожья. Планы - увеличивать число (участников - ред.), обязательно не потерять этот форум, потому что мы видим, что многие форумы быстро заканчиваются", - сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров журналистам.
По его словам, чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем проще будет друг с другом работать. "Вот чего мы ожидаем от "Машука" и всегда эта задача будет за ним сохраняться", - добавил глава региона.
В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что самое главное - это возможность молодежи раскрыть свои таланты и способности.
"Тут собралась активная, талантливая молодежь, которая хочет что-то сделать. На форумах рождаются сумасшедшие идеи, которые потом выстреливают. То, чего не хватает иногда нам всем, потому что мы привыкли к определенным стандартам. Хорошо, что расширяются границы форума: он был Северо-Кавказский, а стал всероссийский. Интеграция - это самый классный критерий всех форумных кампаний. Вся молодежь - это будущее России, поэтому от того, какая она будет, зависит будущее страны", - подчеркнул Меняйло.
Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года.