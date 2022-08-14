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В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук" - РИА Новости, 14.08.2022
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В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"
В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук" - РИА Новости, 14.08.2022
В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"
Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, на нем собрались участники из РФ, Донбасса и Запорожья. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:53
2022-08-14T23:53
общество
сергей меняйло
пятигорск
россия
донбасс
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, на нем собрались участники из РФ, Донбасса и Запорожья.По его словам, чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем проще будет друг с другом работать. "Вот чего мы ожидаем от "Машука" и всегда эта задача будет за ним сохраняться", - добавил глава региона.В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что самое главное - это возможность молодежи раскрыть свои таланты и способности."Тут собралась активная, талантливая молодежь, которая хочет что-то сделать. На форумах рождаются сумасшедшие идеи, которые потом выстреливают. То, чего не хватает иногда нам всем, потому что мы привыкли к определенным стандартам. Хорошо, что расширяются границы форума: он был Северо-Кавказский, а стал всероссийский. Интеграция - это самый классный критерий всех форумных кампаний. Вся молодежь - это будущее России, поэтому от того, какая она будет, зависит будущее страны", - подчеркнул Меняйло.Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года.
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пятигорск
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общество, сергей меняйло, пятигорск, россия, донбасс
Общество, Сергей Меняйло, Пятигорск, Россия, Донбасс
23:53 14.08.2022
 
В Пятигорске открылся молодежный форум "Машук"

В Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум "Машук"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на город Пятигорск с горы Машук
Вид на город Пятигорск с горы Машук - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на город Пятигорск с горы Машук. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 авг - РИА Новости. Всероссийский молодежный форум "Машук" открылся в Пятигорске, на нем собрались участники из РФ, Донбасса и Запорожья.
"Мы не должны забывать, что сегодня здесь присутствует молодежь Донбасса - ЛНР и ДНР, Запорожья. Планы - увеличивать число (участников - ред.), обязательно не потерять этот форум, потому что мы видим, что многие форумы быстро заканчиваются", - сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров журналистам.
По его словам, чем больше люди будут узнавать друг друга в таком молодом возрасте, свою страну, ментальность, тем проще будет друг с другом работать. "Вот чего мы ожидаем от "Машука" и всегда эта задача будет за ним сохраняться", - добавил глава региона.
В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что самое главное - это возможность молодежи раскрыть свои таланты и способности.
"Тут собралась активная, талантливая молодежь, которая хочет что-то сделать. На форумах рождаются сумасшедшие идеи, которые потом выстреливают. То, чего не хватает иногда нам всем, потому что мы привыкли к определенным стандартам. Хорошо, что расширяются границы форума: он был Северо-Кавказский, а стал всероссийский. Интеграция - это самый классный критерий всех форумных кампаний. Вся молодежь - это будущее России, поэтому от того, какая она будет, зависит будущее страны", - подчеркнул Меняйло.
Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года.
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ОбществоСергей МеняйлоПятигорскРоссияДонбасс
 
 
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