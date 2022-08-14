Когда лобзик – лучший подарок для женщины

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Пенсионерка из Свердловской области в качестве хобби выбрала необычное занятие: вырезание электролобзиком. Увлечению пожилой женщины уже шесть лет. За это время она научилась мастерить не только наличники, но и оформлять столы и лавки.