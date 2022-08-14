https://ria.ru/20220814/lobzik-1809521097.html
Когда лобзик – лучший подарок для женщины
Когда лобзик – лучший подарок для женщины - РИА Новости, 14.08.2022
Когда лобзик – лучший подарок для женщины
Пенсионерка из Свердловской области в качестве хобби выбрала необычное занятие: вырезание электролобзиком. Увлечению пожилой женщины уже шесть лет. За это время она научилась мастерить не только наличники, но и оформлять столы и лавки.
2022-08-14T17:05
2022-08-14T17:05
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Когда лобзик – лучший подарок для женщины, или Мужское хобби пенсионерки
Пенсионерка из Свердловской области в качестве хобби выбрала неженское занятие: вырезание электролобзиком. Увлечению пожилой женщины уже шесть лет. За это время она научилась мастерить не только наличники, но и оформлять столы и лавки.
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Когда лобзик – лучший подарок для женщины
Пенсионерка из Свердловской области в качестве хобби выбрала необычное занятие: вырезание электролобзиком. Увлечению пожилой женщины уже шесть лет. За это время она научилась мастерить не только наличники, но и оформлять столы и лавки.
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PT1M12S
17:05 14.08.2022 (обновлено: 17:43 14.08.2022)
Когда лобзик – лучший подарок для женщины
Пенсионерка из Свердловской области в качестве хобби выбрала необычное занятие: вырезание электролобзиком. Увлечению пожилой женщины уже шесть лет. За это время она научилась мастерить не только наличники, но и оформлять столы и лавки.