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В Латвии обсуждают закон об ограничении использования русского языка - РИА Новости, 14.08.2022
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В Латвии обсуждают закон об ограничении использования русского языка
В Латвии обсуждают закон об ограничении использования русского языка - РИА Новости, 14.08.2022
В Латвии обсуждают закон об ограничении использования русского языка
Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:51
2022-08-14T14:51
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россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.Ранее МИД РФ заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе."Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык", - заявил Борданс агентству Delfi.По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года."На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", - сказал Борданс.По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. "Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского Союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать", - сказал Борданс.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
14:51 14.08.2022
 
В Латвии обсуждают закон об ограничении использования русского языка

В Латвии обсуждают закон об ограничении русского языка на работе и в общественных местах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и ​​в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
Ранее МИД РФ заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.
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"Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык", - заявил Борданс агентству Delfi.
По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года.
"На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", - сказал Борданс.
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По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.
Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. "Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского Союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать", - сказал Борданс.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
Ранее кабинет министров Латвии одобрил поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в стране на единственный государственный язык - латышский - в течение трех лет. Посольство России в Латвии позже назвало перевод всего образования в стране на латышский язык дискриминационным, а поведение властей республики - лицемерным, поскольку изучение латышскими детьми за границей родного языка ими приветствуется.
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