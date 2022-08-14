https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809474169.html

В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19

Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 35,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:34

2022-08-14T11:34

2022-08-14T11:34

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 35,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 16 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в семи субъектах.Почти 29 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 14 942 человека, что на 11,4% меньше в сравнении с 13 августа."Выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии