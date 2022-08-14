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В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809474169.html
В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2022
В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19
Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 35,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:34
2022-08-14T11:34
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 35,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 16 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в семи субъектах.Почти 29 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 14 942 человека, что на 11,4% меньше в сравнении с 13 августа."Выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:34 14.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1790 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 28 982 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 35,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 14 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%", - говорится в сообщении.
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Рост числа госпитализаций отмечен в 16 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в семи субъектах.
Почти 29 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 14 942 человека, что на 11,4% меньше в сравнении с 13 августа.
"Выявлено 28 982 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
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