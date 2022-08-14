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Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону
Украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:39
2022-08-14T11:39
2022-08-14T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области."Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания", - сказали в администрации.Там подчеркнули, что информация о возможных разрушениях выясняется. Отмечается, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
11:39 14.08.2022 (обновлено: 12:44 14.08.2022)
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону
Власти Херсона заявили о ночном массированном ракетном обстреле со стороны Украины