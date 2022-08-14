https://ria.ru/20220814/kherson-1809474651.html

Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону

Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону

Украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:39

2022-08-14T11:39

2022-08-14T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду, сработала система противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Херсонской области."Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания", - сказали в администрации.Там подчеркнули, что информация о возможных разрушениях выясняется. Отмечается, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область