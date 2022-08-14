https://ria.ru/20220814/kherson-1809467828.html

В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона

В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона - РИА Новости, 14.08.2022

В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по самоопределению в области состоится, невзирая на позицию США, американским РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:15

2022-08-14T10:15

2022-08-14T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

сша

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по самоопределению в области состоится, невзирая на позицию США, американским властям не стоит вмешиваться в дела региона и относиться к нему как к своей колонии.Ранее высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций."Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учёта мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, освобожденные территории никогда не будут американскими колониями.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220809/referendum-1808202478.html

https://ria.ru/20220809/nevskiy-1808217040.html

херсонская область

сша

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , сша, россия, кирилл стремоусов