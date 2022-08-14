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В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона
В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона - РИА Новости, 14.08.2022
В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по самоопределению в области состоится, невзирая на позицию США, американским РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:15
2022-08-14T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
сша
россия
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по самоопределению в области состоится, невзирая на позицию США, американским властям не стоит вмешиваться в дела региона и относиться к нему как к своей колонии.Ранее высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций."Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учёта мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, освобожденные территории никогда не будут американскими колониями.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220809/referendum-1808202478.html
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в мире, херсонская область , сша, россия, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , США, Россия, Кирилл Стремоусов
10:15 14.08.2022
 
В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона

Замглавы ВГА Стремоусов призвал США не считать Херсонскую область своей колонией

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМуниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по самоопределению в области состоится, невзирая на позицию США, американским властям не стоит вмешиваться в дела региона и относиться к нему как к своей колонии.
Ранее высокопоставленный представитель американского правительства заявил, что США не признают присоединения к РФ Донбасса, отвергают результаты возможного референдума, обещают быстрый и жесткий ответ в виде антироссийских санкций.
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"Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учёта мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, освобожденные территории никогда не будут американскими колониями.
"Они всегда будут свободными в составе одной большой единой России. Мы сами разбираемся с нашей культурой и с нашим будущим, которое неизбежно связано с Российской Федерацией", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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