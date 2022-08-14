В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона
Замглавы ВГА Стремоусов призвал США не считать Херсонскую область своей колонией
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по самоопределению в области состоится, невзирая на позицию США, американским властям не стоит вмешиваться в дела региона и относиться к нему как к своей колонии.
"Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учёта мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, освобожденные территории никогда не будут американскими колониями.
"Они всегда будут свободными в составе одной большой единой России. Мы сами разбираемся с нашей культурой и с нашим будущим, которое неизбежно связано с Российской Федерацией", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.