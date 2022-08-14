https://ria.ru/20220814/kherson-1809449745.html

Херсонские власти заявили об агонии киевского режима

Херсонские власти заявили об агонии киевского режима - РИА Новости, 14.08.2022

Херсонские власти заявили об агонии киевского режима

Киевские власти пытаются сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и террора, заявил РИА Новости заместитель главы региональной администрации... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T06:43

2022-08-14T06:43

2022-08-14T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

запорожская область

херсон

кирилл стремоусов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Киевские власти пытаются сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и террора, заявил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов."Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь разрушить инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни. Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение", — сказал он.По словам Стремоусова, жители Херсонской области уже готовятся к референдуму, чтобы регион вошел в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220814/obstrel-1809449575.html

херсонская область

запорожская область

херсон

украина

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