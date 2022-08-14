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Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию - РИА Новости, 14.08.2022
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Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию
Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию - РИА Новости, 14.08.2022
Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал западные страны пересмотреть отношение к России и научиться с ней сотрудничать. Об этом он написал в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:44
2022-08-14T16:49
в мире
россия
рамзан кадыров
донбасс
украина
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал западные страны пересмотреть отношение к России и научиться с ней сотрудничать. Об этом он написал в Telegram-канале.По словам чеченского лидера, западный мир до сих пор не осознает, что современная Россия давно перестала быть "горбачевским союзом республик" и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте". "Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние двадцать с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое", — пояснил Кадыров.Он отметил, что западным коллегам не стоит ссориться с Россией, и процитировал Владимира Путина, которой заявил, что если кто-то захочет откусить от страны, то останется без зубов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220806/zapad-1807697686.html
https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html
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в мире, россия, рамзан кадыров, донбасс, украина, владимир путин, чеченская республика (чечня)
В мире, Россия, Рамзан Кадыров, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
09:44 14.08.2022 (обновлено: 16:49 14.08.2022)
 
Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал западные страны пересмотреть отношение к России и научиться с ней сотрудничать. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам чеченского лидера, западный мир до сих пор не осознает, что современная Россия давно перестала быть "горбачевским союзом республик" и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте".
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"Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние двадцать с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое", — пояснил Кадыров.
Он отметил, что западным коллегам не стоит ссориться с Россией, и процитировал Владимира Путина, которой заявил, что если кто-то захочет откусить от страны, то останется без зубов.

"Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут", — заключил глава республики.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT
 
В миреРоссияРамзан КадыровДонбассУкраинаВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
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