https://ria.ru/20220814/kadyrov-1809464976.html

Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию

Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию - РИА Новости, 14.08.2022

Кадыров обратился к странам, пытающимся развалить Россию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал западные страны пересмотреть отношение к России и научиться с ней сотрудничать. Об этом он написал в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:44

2022-08-14T09:44

2022-08-14T16:49

в мире

россия

рамзан кадыров

донбасс

украина

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал западные страны пересмотреть отношение к России и научиться с ней сотрудничать. Об этом он написал в Telegram-канале.По словам чеченского лидера, западный мир до сих пор не осознает, что современная Россия давно перестала быть "горбачевским союзом республик" и "ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте". "Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние двадцать с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое", — пояснил Кадыров.Он отметил, что западным коллегам не стоит ссориться с Россией, и процитировал Владимира Путина, которой заявил, что если кто-то захочет откусить от страны, то останется без зубов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220806/zapad-1807697686.html

https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, рамзан кадыров, донбасс, украина, владимир путин, чеченская республика (чечня)