Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме
Любители скачек собрались на Центральном московском ипподроме, где отмечают праздник чистокровного коннозаводства.
Любители скачек собрались на Центральном московском ипподроме, где отмечают праздник чистокровного коннозаводства.
На дистанции 2400 метров участники показали неподдельный азарт и невероятную скорость.
На дистанции 2400 метров участники показали неподдельный азарт и невероятную скорость.
В этот раз лучшие из них бились за общий призовой фонд в размере 16 000 750 рублей.
В этот раз лучшие из них бились за общий призовой фонд в размере 16 000 750 рублей.
Очаровательные посетительницы фотографируются на память перед началом мероприятия.
Очаровательные посетительницы фотографируются на память перед началом мероприятия.
Лошадь ведут к стартовой позиции.
Зрителей праздника ожидало захватывающее зрелище.
Зрителей праздника ожидало захватывающее зрелище.
Девушка наблюдает за ходом мероприятия.
Желающие смогли погладить лошадь и зарядиться позитивными эмоциями.
Желающие смогли погладить лошадь и зарядиться позитивными эмоциями.
Праздник запомнится зрителям яркими костюмами участников, красочными декорациями и насыщенной программой.
Праздник запомнится зрителям яркими костюмами участников, красочными декорациями и насыщенной программой.
Участник дерби "Сады Придонья" на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном московском ипподроме.
Участник дерби "Сады Придонья" на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном московском ипподроме.
Конкурс женских шляпок придал мероприятию особый шарм.
Церемония награждения победителей.