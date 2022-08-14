https://ria.ru/20220814/ippodrom-1809510091.html

Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме

Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме - РИА Новости, 14.08.2022

Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме

В воскресенье на Центральном московском ипподроме состоялся праздник чистокровного коннозаводства. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:24

2022-08-14T17:24

2022-08-14T17:50

фото

лошади

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В воскресенье на Центральном московском ипподроме состоялся праздник чистокровного коннозаводства. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, лошади