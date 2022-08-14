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Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме - РИА Новости, 14.08.2022
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Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме
Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме - РИА Новости, 14.08.2022
Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме
В воскресенье на Центральном московском ипподроме состоялся праздник чистокровного коннозаводства. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.08.2022
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фото
лошади
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В воскресенье на Центральном московском ипподроме состоялся праздник чистокровного коннозаводства. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, лошади
Фото, лошади
17:24 14.08.2022 (обновлено: 17:50 14.08.2022)
 

Время быстрых: чистокровные скакуны на Центральном московском ипподроме

Читать ria.ru в
В воскресенье на Центральном московском ипподроме состоялся праздник чистокровного коннозаводства. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Любители скачек собрались на Центральном московском ипподроме, где отмечают праздник чистокровного коннозаводства.

Участники скачек на приз Арагвы на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
1 из 12

Любители скачек собрались на Центральном московском ипподроме, где отмечают праздник чистокровного коннозаводства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

На дистанции 2400 метров участники показали неподдельный азарт и невероятную скорость.

 Участники скачек на приз Арагвы на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
2 из 12

На дистанции 2400 метров участники показали неподдельный азарт и невероятную скорость.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В этот раз лучшие из них бились за общий призовой фонд в размере 16 000 750 рублей.

Награды для победителей скачек, которые проводятся на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
3 из 12

В этот раз лучшие из них бились за общий призовой фонд в размере 16 000 750 рублей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Очаровательные посетительницы фотографируются на память перед началом мероприятия.

Посетительницы фотографируются на Центральном Московском ипподроме перед началом скачек Праздника чистокровного коннозаводства
4 из 12

Очаровательные посетительницы фотографируются на память перед началом мероприятия.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лошадь ведут к стартовой позиции.

Лошадь ведут к стартовой позиции скачек на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
5 из 12

Лошадь ведут к стартовой позиции.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Зрителей праздника ожидало захватывающее зрелище.

Участники дерби Большой Московский приз на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
6 из 12

Зрителей праздника ожидало захватывающее зрелище.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Девушка наблюдает за ходом мероприятия.

Посетительница на Центральном Московском ипподроме перед началом скачек Праздника чистокровного коннозаводства
7 из 12

Девушка наблюдает за ходом мероприятия.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Желающие смогли погладить лошадь и зарядиться позитивными эмоциями.

Зрители гладят лошадь на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
8 из 12

Желающие смогли погладить лошадь и зарядиться позитивными эмоциями.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Праздник запомнится зрителям яркими костюмами участников, красочными декорациями и насыщенной программой.

Награды для победителей скачек, которые проводятся на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
9 из 12

Праздник запомнится зрителям яркими костюмами участников, красочными декорациями и насыщенной программой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Участник дерби "Сады Придонья" на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном московском ипподроме.

Участник дерби Сады Придонья на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
10 из 12

Участник дерби "Сады Придонья" на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном московском ипподроме.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Конкурс женских шляпок придал мероприятию особый шарм.

Посетительницы на Центральном Московском ипподроме перед началом скачек Праздника чистокровного коннозаводства
11 из 12

Конкурс женских шляпок придал мероприятию особый шарм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Церемония награждения победителей.

Награждение победителей дерби Большой московский приз на Празднике чистокровного коннозаводства на Центральном Московском ипподроме
12 из 12

Церемония награждения победителей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
 
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