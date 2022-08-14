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Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне - РИА Новости, 14.08.2022
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Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне
Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне - РИА Новости, 14.08.2022
Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне
COVID-19 встраивается в общую структуру ОРВИ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне он будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T03:13
2022-08-14T05:20
общество
коронавирус covid-19
елена малинникова
здоровье - общество
грипп
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. COVID-19 встраивается в общую структуру ОРВИ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне он будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.Она пояснила, что еще до пандемии инфекции, вызванные коронавирусом, занимали 15% от всех других регистрируемых ОРВИ, так же, как и грипп. При этом сегодня регистрируются и риновирусные, и аденовирусные инфекции, уточнила специалист.
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общество, коронавирус covid-19, елена малинникова, здоровье - общество, грипп
Общество, Коронавирус COVID-19, Елена Малинникова, Здоровье - Общество, Грипп, Распространение коронавируса
03:13 14.08.2022 (обновлено: 05:20 14.08.2022)
 
Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне

Инфекционист Малинникова: COVID-19 и грипп будут доминировать в предстоящем эпидсезоне

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРеагенты
Реагенты - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. COVID-19 встраивается в общую структуру ОРВИ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне он будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.
"Безусловно, коронавирус, как и в прошлые года, встраивается в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций… К этому эпидемиологическому сезону сегодня надо быть готовым, что коронавирусная инфекция также будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями", - сказала Малинникова.
Она пояснила, что еще до пандемии инфекции, вызванные коронавирусом, занимали 15% от всех других регистрируемых ОРВИ, так же, как и грипп. При этом сегодня регистрируются и риновирусные, и аденовирусные инфекции, уточнила специалист.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Елена МалинниковаЗдоровье - ОбществоГрипп
 
 
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