https://ria.ru/20220814/infektsii-1809446520.html

Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне

Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне - РИА Новости, 14.08.2022

Названы инфекции, которые будут доминировать в предстоящем эпидсезоне

COVID-19 встраивается в общую структуру ОРВИ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне он будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T03:13

2022-08-14T03:13

2022-08-14T05:20

общество

коронавирус covid-19

елена малинникова

здоровье - общество

грипп

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. COVID-19 встраивается в общую структуру ОРВИ, в предстоящем эпидемиологическом сезоне он будет доминировать вместе с гриппом над основными другими вирусными инфекциями, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.Она пояснила, что еще до пандемии инфекции, вызванные коронавирусом, занимали 15% от всех других регистрируемых ОРВИ, так же, как и грипп. При этом сегодня регистрируются и риновирусные, и аденовирусные инфекции, уточнила специалист.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, елена малинникова, здоровье - общество, грипп