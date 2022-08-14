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Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи - РИА Новости, 14.08.2022
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA). РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T02:20
2022-08-14T02:20
2022-08-14T02:20
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иерусалим
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения. Нападавший, как написали израильские СМИ, скрылся."Врачи скорой помощи и парадемики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу семь пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявила MDA в Twitter.Медики добавили, что остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.
https://ria.ru/20220526/palestina-1790969435.html
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в мире, иерусалим
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи
MDA: число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи