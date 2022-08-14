https://ria.ru/20220814/ierusalim-1809445448.html

Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи

Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи - РИА Новости, 14.08.2022

Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи

Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA). РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T02:20

2022-08-14T02:20

2022-08-14T02:20

в мире

иерусалим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_75ecb2071828cb24b1a4e80ec14efdb7.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения. Нападавший, как написали израильские СМИ, скрылся."Врачи скорой помощи и парадемики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу семь пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявила MDA в Twitter.Медики добавили, что остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.

https://ria.ru/20220526/palestina-1790969435.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иерусалим