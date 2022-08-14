Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/ierusalim-1809445448.html
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи - РИА Новости, 14.08.2022
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA). РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T02:20
2022-08-14T02:20
в мире
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_75ecb2071828cb24b1a4e80ec14efdb7.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения. Нападавший, как написали израильские СМИ, скрылся."Врачи скорой помощи и парадемики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу семь пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявила MDA в Twitter.Медики добавили, что остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.
https://ria.ru/20220526/palestina-1790969435.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114014/65/1140146550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa542241978514822412e630c9466265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим
В мире, Иерусалим
02:20 14.08.2022
 
Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи

MDA: число пострадавших при стрельбе по автобусу в Иерусалиме выросло до семи

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе по автобусу в Старом городе Иерусалима увеличилось до семи, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA).
Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения. Нападавший, как написали израильские СМИ, скрылся.
"Врачи скорой помощи и парадемики MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу семь пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявила MDA в Twitter.
Медики добавили, что остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 20:33
Палестина возложила вину за убийство журналистки Al Jazeera на Израиль
 
В миреИерусалим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала