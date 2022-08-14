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У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус - РИА Новости, 14.08.2022
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус
Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, семь человек получили серьезные ранения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T01:51
2022-08-14T01:51
2022-08-14T09:05
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, семь человек получили серьезные ранения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков.Нападавший, предположительно, скрылся.Как уточнила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA), двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.Армия Израиля в начале августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.Вечером 7 августа стало известно, что стороны договорились о перемирии.
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в мире, иерусалим
01:51 14.08.2022 (обновлено: 09:05 14.08.2022)
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус, семь человек получили ранения