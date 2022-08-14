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У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус - РИА Новости, 14.08.2022
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У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус - РИА Новости, 14.08.2022
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус
Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, семь человек получили серьезные ранения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T01:51
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в мире
иерусалим
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, семь человек получили серьезные ранения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков.Нападавший, предположительно, скрылся.Как уточнила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA), двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.Армия Израиля в начале августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.Вечером 7 августа стало известно, что стороны договорились о перемирии.
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в мире, иерусалим
В мире, Иерусалим
01:51 14.08.2022 (обновлено: 09:05 14.08.2022)
 
У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус

У Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус, семь человек получили ранения

© AFP 2022 / Ahmad GharabliНа месте обстрела автобуса в Иерусалиме
На месте обстрела автобуса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, семь человек получили серьезные ранения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на медиков.
Нападавший, предположительно, скрылся.
Как уточнила служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA), двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пятеро получили ранения легкой и средней степени тяжести.
Армия Израиля в начале августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.
Вечером 7 августа стало известно, что стороны договорились о перемирии.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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